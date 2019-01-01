У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
Сьогодні, 09:39
У Луцьку патрульні знайшли батьків загублених дітей.
Інцидент трапився 11 березня, близько 18 години, - пише патрульна поліція Волині.
Так, інспектори отримали повідомлення, що двоє маленьких дітей прийшли в кафе на проспекті Волі без дорослих.
Працівники нагодували малечу та повідомили про випадок поліцію.
Хлопчик і дівчинка нічого не могли сказати про своє місце проживання чи рідних, не знали, де живуть, тож патрульні вирішили обійти прилеглу територію, аби виявити когось, хто упізнає дітей.
На щастя, поруч проходила їхня вихователька з дитсадка, яка повідомила місце проживання брата й сестри.
У батьків інспектори відібрали необхідні пояснення, ті сказали, що були зайняті домашніми справами та не помітили, як діти вийшли. Надалі пообіцяли доглядати за ними краще.
Рапорт про подію спрямували у ювенальну превенцію, аби там додатково провели профбесіду з батьками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 11 березня, близько 18 години, - пише патрульна поліція Волині.
Так, інспектори отримали повідомлення, що двоє маленьких дітей прийшли в кафе на проспекті Волі без дорослих.
Працівники нагодували малечу та повідомили про випадок поліцію.
Хлопчик і дівчинка нічого не могли сказати про своє місце проживання чи рідних, не знали, де живуть, тож патрульні вирішили обійти прилеглу територію, аби виявити когось, хто упізнає дітей.
На щастя, поруч проходила їхня вихователька з дитсадка, яка повідомила місце проживання брата й сестри.
У батьків інспектори відібрали необхідні пояснення, ті сказали, що були зайняті домашніми справами та не помітили, як діти вийшли. Надалі пообіцяли доглядати за ними краще.
Рапорт про подію спрямували у ювенальну превенцію, аби там додатково провели профбесіду з батьками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У відомого волинського священика народився синочок
Сьогодні, 10:04
Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію
Сьогодні, 10:02
У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
Сьогодні, 09:39
Яке свято 12 березня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:08