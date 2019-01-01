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У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків

У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
У Луцьку патрульні знайшли батьків загублених дітей.

Інцидент трапився 11 березня, близько 18 години, - пише патрульна поліція Волині.

Так, інспектори отримали повідомлення, що двоє маленьких дітей прийшли в кафе на проспекті Волі без дорослих.

Працівники нагодували малечу та повідомили про випадок поліцію.

Хлопчик і дівчинка нічого не могли сказати про своє місце проживання чи рідних, не знали, де живуть, тож патрульні вирішили обійти прилеглу територію, аби виявити когось, хто упізнає дітей.

На щастя, поруч проходила їхня вихователька з дитсадка, яка повідомила місце проживання брата й сестри.

У батьків інспектори відібрали необхідні пояснення, ті сказали, що були зайняті домашніми справами та не помітили, як діти вийшли. Надалі пообіцяли доглядати за ними краще.

Рапорт про подію спрямували у ювенальну превенцію, аби там додатково провели профбесіду з батьками.
У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків

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Теги: діти, згуби, Луцьк
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