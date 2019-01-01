вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію

Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію
28-річній Оксані Васютич з Нововолинська терміново необхідно зробити дороговартісну операцію на серцевому клапані.

Рідні знову просять небайдужих про матеріальну допомогу, - пише «БУГ».

Молодій мамі поставили діагноз: Мінтральна недостатність ІІІ ступеня. Обрив хорди задньої стінки. Вторинний інфекційний ендокардит. Інфекція руйнує серцевий клапан. Часу обмаль – потрібно терміново робити операцію.

За вихідні на рахунок Оксани надходили кошти, вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Родина дуже вдячна усім, хто долучився до допомоги. Та змушені просити знову, адже потрібно ще 30 тисяч.

11-го березня Оксана з чоловіком поїхали на обстеження в Київ в інститут серця. Вони звернулися до лікаря Бориса Тодурова. Дівчина розповідає, що до нього їде багато людей, деякі навіть змушені чекати місяці на операцію.

“Лікар погодився мене оглянути. Побачив, що ситуація потребує нагального вирішення, потрібно якнайшвидше прооперувати. Вже пройшла певні обстеження, попереду ще аналізи. Днями мають прооперувати. Тут все платне. Сама операція коштує 110 тисяч, післяопераційна реабілітація – 20 тисяч.

Ми навіть не очікували, що люди так відгукнуться. Дуже вдячні за допомогу. Змушені звертатися знову, адже не вистачає ще 30 тисяч”, – розповідає Оксана.

Оксана має інвалідність ІІІ групи з дитинства. У 12 років у неї виявили ваду серця. Двічі на рік дівчина проходить періодичне лікування. Стан ускладнився під час вагітності. Оксані навіть казали не народжувати. Та про операцію ніколи не йшло мови, проводилася періодична терапія. Та коли серце вразила інфекція, з’явилася загроза життю.

Оксана разом з чоловіком виховує 6-річну донечку. Чоловік Дмитро працював на шахті №1, та в вересні 2018 року отримав травму спини, коли стався обвал породи, втратив працездатність

Усі небайдужі, хто має змогу допомогти молодій мамі, можуть перерахувати гроші на картку ПриватБанку 4149 4390 0746 3262 (Оксана Анатоліївна Васютич).

Номер телефону для додаткової інформації 068 21 42 670 (чоловік Оксани Дмитро).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, операція, Оксана Васютич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима
Сьогодні, 10:15
У відомого волинського священика народився синочок
Сьогодні, 10:04
Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію
Сьогодні, 10:02
У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
Сьогодні, 09:39
Яке свято 12 березня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
Схожі новини
Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині
16 лютий, 23:26
На операцію для хлопчика без ока залишилось зібрати ще 58 тисяч гривень На операцію для хлопчика без ока залишилось зібрати ще 58 тисяч гривень
30 січень, 07:40
Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО
29 січень, 22:05
Терміново збирають кошти для школярки, яка постраждала в аварії на Волині Терміново збирають кошти для школярки, яка постраждала в аварії на Волині
15 січень, 01:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
11 березень, 11:03
 1
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима
Сьогодні, 10:15
 0
У відомого волинського священика народився синочок
Сьогодні, 10:04
 0
Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8