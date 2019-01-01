Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію

Оксані Васютич з Нововолинська терміново необхідно зробити



Рідні знову просять небайдужих про матеріальну допомогу, - пише



Молодій мамі поставили діагноз: Мінтральна недостатність ІІІ ступеня. Обрив хорди задньої стінки. Вторинний інфекційний ендокардит. Інфекція руйнує серцевий клапан. Часу обмаль – потрібно терміново робити операцію.



За вихідні на рахунок Оксани надходили кошти, вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Родина дуже вдячна усім, хто долучився до допомоги. Та змушені просити знову, адже потрібно ще 30 тисяч.



11-го березня Оксана з чоловіком поїхали на обстеження в Київ в інститут серця. Вони звернулися до лікаря Бориса Тодурова. Дівчина розповідає, що до нього їде багато людей, деякі навіть змушені чекати місяці на операцію.



“Лікар погодився мене оглянути. Побачив, що ситуація потребує нагального вирішення, потрібно якнайшвидше прооперувати. Вже пройшла певні обстеження, попереду ще аналізи. Днями мають прооперувати. Тут все платне. Сама операція коштує 110 тисяч, післяопераційна реабілітація – 20 тисяч.



Ми навіть не очікували, що люди так відгукнуться. Дуже вдячні за допомогу. Змушені звертатися знову, адже не вистачає ще 30 тисяч”, – розповідає Оксана.



Оксана має інвалідність ІІІ групи з дитинства. У 12 років у неї виявили ваду серця. Двічі на рік дівчина проходить періодичне лікування. Стан ускладнився під час вагітності. Оксані навіть казали не народжувати. Та про операцію ніколи не йшло мови, проводилася періодична терапія. Та коли серце вразила інфекція, з’явилася загроза життю.



Оксана разом з чоловіком виховує 6-річну донечку. Чоловік Дмитро працював на шахті №1, та в вересні 2018 року отримав травму спини, коли стався обвал породи, втратив працездатність



Усі небайдужі, хто має змогу допомогти молодій мамі, можуть перерахувати гроші на картку ПриватБанку 4149 4390 0746 3262 (Оксана Анатоліївна Васютич).



Номер телефону для додаткової інформації 068 21 42 670 (чоловік Оксани Дмитро).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-річнійз Нововолинська терміново необхідно зробити дороговартісну операцію на серцевому клапані Рідні знову просять небайдужих про матеріальну допомогу, - пише «БУГ» Молодій мамі поставили діагноз: Мінтральна недостатність ІІІ ступеня. Обрив хорди задньої стінки. Вторинний інфекційний ендокардит. Інфекція руйнує серцевий клапан. Часу обмаль – потрібно терміново робити операцію.За вихідні на рахунок Оксани надходили кошти, вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Родина дуже вдячна усім, хто долучився до допомоги. Та змушені просити знову, адже потрібно ще 30 тисяч.11-го березня Оксана з чоловіком поїхали на обстеження в Київ в інститут серця. Вони звернулися до лікаря Бориса Тодурова. Дівчина розповідає, що до нього їде багато людей, деякі навіть змушені чекати місяці на операцію.“Лікар погодився мене оглянути. Побачив, що ситуація потребує нагального вирішення, потрібно якнайшвидше прооперувати. Вже пройшла певні обстеження, попереду ще аналізи. Днями мають прооперувати. Тут все платне. Сама операція коштує 110 тисяч, післяопераційна реабілітація – 20 тисяч.Ми навіть не очікували, що люди так відгукнуться. Дуже вдячні за допомогу. Змушені звертатися знову, адже не вистачає ще 30 тисяч”, – розповідає Оксана.Оксана має інвалідність ІІІ групи з дитинства. У 12 років у неї виявили ваду серця. Двічі на рік дівчина проходить періодичне лікування. Стан ускладнився під час вагітності. Оксані навіть казали не народжувати. Та про операцію ніколи не йшло мови, проводилася періодична терапія. Та коли серце вразила інфекція, з’явилася загроза життю.Оксана разом з чоловіком виховує 6-річну донечку. Чоловік Дмитро працював на шахті №1, та в вересні 2018 року отримав травму спини, коли стався обвал породи, втратив працездатністьУсі небайдужі, хто має змогу допомогти молодій мамі, можуть перерахувати гроші на картку ПриватБанку 4149 4390 0746 3262 (Оксана Анатоліївна Васютич).Номер телефону для додаткової інформації 068 21 42 670 (чоловік Оксани Дмитро).

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