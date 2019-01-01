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У відомого волинського священика народився синочок

У відомого волинського священика народився синочок
У відомого волинського духівника Валентина Марчука народився син.

Радісною звісткою він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую своїй неперевершеній та унікальній матінці Елена Марчук за чудесний Подарунок! Справжній БОГАТИР! Дякуємо Богу за все! P.S. Великий піст розпочався прекрасною подією!" - пише священик.

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Зазначимо, малюк з'явився на світ у понеділок, 11 березня, о 13:20, з вагою 4130 та зростом 54 сантиметри.

Це вже восьма дитина у родині Марчуків. Так, сімейство має тепер уже п'ятьох власних діток та трьох всиновлених.

Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до привітань та бажає міцного здоров'я і щастя маляті.

У відомого волинського священика народився синочок



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Теги: народження, Валентин Марчук, діти
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