У відомого волинського священика народився синочок
Сьогодні, 10:04
У відомого волинського духівника Валентина Марчука народився син.
Радісною звісткою він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Дякую своїй неперевершеній та унікальній матінці Елена Марчук за чудесний Подарунок! Справжній БОГАТИР! Дякуємо Богу за все! P.S. Великий піст розпочався прекрасною подією!" - пише священик.
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Зазначимо, малюк з'явився на світ у понеділок, 11 березня, о 13:20, з вагою 4130 та зростом 54 сантиметри.
Це вже восьма дитина у родині Марчуків. Так, сімейство має тепер уже п'ятьох власних діток та трьох всиновлених.
Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до привітань та бажає міцного здоров'я і щастя маляті.
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Радісною звісткою він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Дякую своїй неперевершеній та унікальній матінці Елена Марчук за чудесний Подарунок! Справжній БОГАТИР! Дякуємо Богу за все! P.S. Великий піст розпочався прекрасною подією!" - пише священик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський священик поділився секретами подружнього щастя
Зазначимо, малюк з'явився на світ у понеділок, 11 березня, о 13:20, з вагою 4130 та зростом 54 сантиметри.
Це вже восьма дитина у родині Марчуків. Так, сімейство має тепер уже п'ятьох власних діток та трьох всиновлених.
Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до привітань та бажає міцного здоров'я і щастя маляті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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