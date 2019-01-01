У відомого волинського священика народився синочок

Валентина Марчука народився син.



Радісною звісткою він поділився на своїй сторінці у Facebook.



"Дякую своїй неперевершеній та унікальній матінці Елена Марчук за чудесний Подарунок! Справжній БОГАТИР! Дякуємо Богу за все! P.S. Великий піст розпочався прекрасною подією!" - пише священик.



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Зазначимо, малюк з'явився на світ у понеділок, 11 березня, о 13:20, з вагою 4130 та зростом 54 сантиметри.



Це вже восьма дитина у родині Марчуків. Так, сімейство має тепер уже п'ятьох власних діток та трьох всиновлених.



Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до привітань та бажає міцного здоров'я і щастя маляті.









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