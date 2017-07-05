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Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*

Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
У місті Луцьку на вулиці Лесі Українки у магазині шкіри та хутра «Steel» – фінальний розпродаж зимової колекції. Пропонують знижки до –65% на весь асортимент товару від турецького виробника.

Так, стильний, комфортний та теплий верхній одяг можна придбати за такими цінами: куртки – від 2850 грн, дублянки – від 5850 грн, норка – від 19950 грн, жилетки – від 6550 грн, мутон – від 6850 грн.

У магазині «Steel» кожен зможе підібрати щось під власний стиль і смак.

Знайти там можна, як чоловічі, так і жіночі шкіряні куртки, які представлені в усіх розмірах для будь-яких вагових категорій. Навіть найприскіпливіший модник залишиться задоволеним, а привітний персонал допоможе підібрати ту річ, яка буде гріти і милувати око ще довго.

Асортимент магазину постійно оновлюється, а покупці отримують гарантію на товар, яка діє протягом всього сезону.

Тим, хто втомився від морозів і хоче яскравих кольорів, пропонують нову весняну колекцію і знижки на неї від -30 і аж до 50%!

Вдале поєднання блискавок, ґудзиків і незвичних рукавів на куртках і пальтах не залишать байдужими тих, хто хоче завжди залишатися в центрі уваги.

Окрім цього, кожен покупець отримає «золоту картку» VIP-клієнта на 20% знижку на нову колекцію.

Знайти магазин шкіри та хутра «Steel» можна за адресою – місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 29.

Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*
Магазин «Steel» у центрі Луцька пропонує шалені знижки на шкіру та хутро*



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Теги: хутро, стиль, магазин, реклама, Луцьк, варте уваги
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