Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима





Про це



“Клієнти всіх категорій, яким субсидію було призначено до 31 грудня 2018 року, отримуватимуть субсидію у грошовій формі з березня 2019 року. Рахунки за комунальні послуги надходитимуть в повному обсязі без урахування субсидії, і субсидіант має самостійно і своєчасно оплачувати їх, використовуючи отримані кошти. Кошти, які в нього залишаться після отримання субсидії та оплати комунальних послуг (заощаджені за рахунок економного споживання послуг), він зможе витрачати на власний розсуд”, — йдеться у повідомленні.



Як повідомляв УНН, українські субсидіанти зможуть отримувати грошову допомогу з 12 березня цього року. Їх начислитимуть 12 числа кожного місяця.



На виплату субсидій на оплату послуг житлово-комунальних послуг готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн.



Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі — ще одна модель монетизації субсидій, коли “живі” гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З сьогоднішнього дня, 12 березня, “Ощадбанк” почав виплачувати субсидії грошима.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу банку.“Клієнти всіх категорій, яким субсидію було призначено до 31 грудня 2018 року, отримуватимуть субсидію у грошовій формі з березня 2019 року. Рахунки за комунальні послуги надходитимуть в повному обсязі без урахування субсидії, і субсидіант має самостійно і своєчасно оплачувати їх, використовуючи отримані кошти. Кошти, які в нього залишаться після отримання субсидії та оплати комунальних послуг (заощаджені за рахунок економного споживання послуг), він зможе витрачати на власний розсуд”, — йдеться у повідомленні.Як повідомляв УНН, українські субсидіанти зможуть отримувати грошову допомогу з 12 березня цього року. Їх начислитимуть 12 числа кожного місяця.На виплату субсидій на оплату послуг житлово-комунальних послуг готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн.Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі — ще одна модель монетизації субсидій, коли “живі” гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію