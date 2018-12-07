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Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима

Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима
З сьогоднішнього дня, 12 березня, “Ощадбанк” почав виплачувати субсидії грошима.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу банку.

“Клієнти всіх категорій, яким субсидію було призначено до 31 грудня 2018 року, отримуватимуть субсидію у грошовій формі з березня 2019 року. Рахунки за комунальні послуги надходитимуть в повному обсязі без урахування субсидії, і субсидіант має самостійно і своєчасно оплачувати їх, використовуючи отримані кошти. Кошти, які в нього залишаться після отримання субсидії та оплати комунальних послуг (заощаджені за рахунок економного споживання послуг), він зможе витрачати на власний розсуд”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, українські субсидіанти зможуть отримувати грошову допомогу з 12 березня цього року. Їх начислитимуть 12 числа кожного місяця.

На виплату субсидій на оплату послуг житлово-комунальних послуг готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі — ще одна модель монетизації субсидій, коли “живі” гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

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Теги: гроші, субсидії, Ощадбанк
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