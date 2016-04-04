У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО





Каналізаційний люк помітили та зафіксували на світлині 25-го лютого. Наче знаходиться він не на тротуарі, але все ж може створювати небезпеку для пішоходів. Окрім того, так зване накриття ще й руйнується, - пише



Наочно можна подивитися на фото, яке вже зроблене в понеділок, 11-го березня.



"Поруч – пішохідний перехід. Люди не дуже звикли переходити по ньому дорогу. Їм зручніше трішки далі, де «зебри» немає, там навіть витоптана стежка.



Вочевидь нанесена розмітка згідно певних розрахунків та правил, але нікого не хвилювало, що перехід веде на траву. Не хвилює і надалі. А як щодо каналізаційного люку? Можливо варто його накрити?" - пише видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По вулиці Стуса в Нововолинську біля зупинки «Рідний край» – небезпечний каналізаційний люк, так зване накриття якого з часом ще й меншає. А поряд – один із “цікавих” пішохідних переходів.Каналізаційний люк помітили та зафіксували на світлині 25-го лютого. Наче знаходиться він не на тротуарі, але все ж може створювати небезпеку для пішоходів. Окрім того, так зване накриття ще й руйнується, - пише Буг Наочно можна подивитися на фото, яке вже зроблене в понеділок, 11-го березня."Поруч – пішохідний перехід. Люди не дуже звикли переходити по ньому дорогу. Їм зручніше трішки далі, де «зебри» немає, там навіть витоптана стежка.Вочевидь нанесена розмітка згідно певних розрахунків та правил, але нікого не хвилювало, що перехід веде на траву. Не хвилює і надалі. А як щодо каналізаційного люку? Можливо варто його накрити?" - пише видання.

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