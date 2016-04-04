вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО

У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
По вулиці Стуса в Нововолинську біля зупинки «Рідний край» – небезпечний каналізаційний люк, так зване накриття якого з часом ще й меншає. А поряд – один із “цікавих” пішохідних переходів.

Каналізаційний люк помітили та зафіксували на світлині 25-го лютого. Наче знаходиться він не на тротуарі, але все ж може створювати небезпеку для пішоходів. Окрім того, так зване накриття ще й руйнується, - пише Буг.

Наочно можна подивитися на фото, яке вже зроблене в понеділок, 11-го березня.

"Поруч – пішохідний перехід. Люди не дуже звикли переходити по ньому дорогу. Їм зручніше трішки далі, де «зебри» немає, там навіть витоптана стежка.

Вочевидь нанесена розмітка згідно певних розрахунків та правил, але нікого не хвилювало, що перехід веде на траву. Не хвилює і надалі. А як щодо каналізаційного люку? Можливо варто його накрити?" - пише видання.

У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима
Сьогодні, 10:15
У відомого волинського священика народився синочок
Сьогодні, 10:04
Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію
Сьогодні, 10:02
У Луцьку маленькі діти самі прийшли в кафе: поліція розшукала батьків
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
У Нововолинську упорядковували спортмайданчики. ФОТО У Нововолинську упорядковували спортмайданчики. ФОТО
04 квітень, 2016, 18:56
На Волині комунальники сміття закопали на кладовищі, ‒ ЗМІ. ФОТО На Волині комунальники сміття закопали на кладовищі, ‒ ЗМІ. ФОТО
02 травень, 2014, 10:52
Нововолинський парк перетворився на хащі. ФОТО Нововолинський парк перетворився на хащі. ФОТО
08 серпень, 2013, 11:04
Понад 300 тисяч гривень – на міське озеро Понад 300 тисяч гривень – на міське озеро
26 січень, 2012, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
11 березень, 11:03
 1
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима
Сьогодні, 10:15
 0
У відомого волинського священика народився синочок
Сьогодні, 10:04
 0
Зібрали 100, але не вистачає ще 30 тисяч: молодій волинянці потрібні кошти на операцію
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8