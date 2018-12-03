вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік до смерті побив товариша

На Волині чоловік до смерті побив товариша
У Ковелі затримали 43-річного чоловіка, котрий побив до смерті товариша по чарці.

Інцидент трапився в неділю ввечері, 10 березня, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області

Учора, 11 березня, до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що за місцем проживання вона виявила тіло чоловіка.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили особу 43-річного зловмисника, причетного до скоєння злочину.

Поліцейські з’ясували, що подія трапилась напередодні, у квартирі заявниці. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка внаслідок якої 43-річний зловмисник спричинив тілесні ушкодження потерпілому, котрі призвели до смерті 58-річного чоловіка. До слова, обидва були без постійного місця проживання.

Кривдника затримали в порядку статті 208 КПК України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Друге життя луцьких «рогатих»: як у місті ремонтують тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 11:23
У Києві на вокзалі поїзд відрізав чоловікові голову
Сьогодні, 11:06
На Волині чоловік до смерті побив товариша
Сьогодні, 11:01
Відомо, які дороги відремонтують на Волині у 2019 році. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:54
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
П'яний волинянин до смерті побив дружину П'яний волинянин до смерті побив дружину
17 січень, 11:43
Розлютив плач: вітчим до смерті побив немовля Розлютив плач: вітчим до смерті побив немовля
12 січень, 16:23
На Волині до смерті побили охоронця маркету: винні отримали 9 років тюрми На Волині до смерті побили охоронця маркету: винні отримали 9 років тюрми
03 грудень, 2018, 15:31
На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера
11 жовтень, 2018, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
11 березень, 11:03
 1
Луцькі байкери: як живуть і чим вражають любителі мотоциклів
Сьогодні, 12:08
 0
MARUV заявила, що на Євробаченні вболіватиме за Росію
Сьогодні, 12:05
 0
Три громади на Волині юридично перейшли у ПЦУ
Сьогодні, 11:40
 0
Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8