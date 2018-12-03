На Волині чоловік до смерті побив товариша

У Ковелі затримали 43-річного чоловіка, котрий побив до смерті товариша по чарці.Інцидент трапився в неділю ввечері, 10 березня, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської областіУчора, 11 березня, до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що за місцем проживання вона виявила тіло чоловіка.На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили особу 43-річного зловмисника, причетного до скоєння злочину.Поліцейські з’ясували, що подія трапилась напередодні, у квартирі заявниці. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка внаслідок якої 43-річний зловмисник спричинив тілесні ушкодження потерпілому, котрі призвели до смерті 58-річного чоловіка. До слова, обидва були без постійного місця проживання.Кривдника затримали в порядку статті 208 КПК України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Триває слідство.