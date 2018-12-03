На Волині чоловік до смерті побив товариша
Сьогодні, 11:01
У Ковелі затримали 43-річного чоловіка, котрий побив до смерті товариша по чарці.
Інцидент трапився в неділю ввечері, 10 березня, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області
Учора, 11 березня, до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що за місцем проживання вона виявила тіло чоловіка.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили особу 43-річного зловмисника, причетного до скоєння злочину.
Поліцейські з’ясували, що подія трапилась напередодні, у квартирі заявниці. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка внаслідок якої 43-річний зловмисник спричинив тілесні ушкодження потерпілому, котрі призвели до смерті 58-річного чоловіка. До слова, обидва були без постійного місця проживання.
Кривдника затримали в порядку статті 208 КПК України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Триває слідство.
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Інцидент трапився в неділю ввечері, 10 березня, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області
Учора, 11 березня, до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що за місцем проживання вона виявила тіло чоловіка.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили особу 43-річного зловмисника, причетного до скоєння злочину.
Поліцейські з’ясували, що подія трапилась напередодні, у квартирі заявниці. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка внаслідок якої 43-річний зловмисник спричинив тілесні ушкодження потерпілому, котрі призвели до смерті 58-річного чоловіка. До слова, обидва були без постійного місця проживання.
Кривдника затримали в порядку статті 208 КПК України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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