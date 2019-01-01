У Києві на вокзалі поїзд відрізав чоловікові голову





У понеділок, 11 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік. Про це повідомляють "Вартові.Еспресо", - передає



За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці, через що потрапив під колеса.



Поїзд відрізав чоловікові голову, від отриманих травм він помер на місці. Обставини трагедії буде з'ясовувати слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці.У понеділок, 11 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік. Про це повідомляють "Вартові.Еспресо", - передає Уніан За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці, через що потрапив під колеса.Поїзд відрізав чоловікові голову, від отриманих травм він помер на місці. Обставини трагедії буде з'ясовувати слідство.

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