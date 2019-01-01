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У Києві на вокзалі поїзд відрізав чоловікові голову

У Києві на вокзалі поїзд відрізав чоловікові голову
За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці.

У понеділок, 11 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік. Про це повідомляють "Вартові.Еспресо", - передає Уніан.

За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці, через що потрапив під колеса.

Поїзд відрізав чоловікові голову, від отриманих травм він помер на місці. Обставини трагедії буде з'ясовувати слідство.

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Теги: смерть, Україна
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