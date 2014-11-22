вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у продавчині в магазині вкрали куртку

На Волині у продавчині в магазині вкрали куртку
У Володимирі-Волинському 11-го березня злодій вкрав чоловічу куртку з манекена у ТЦ «Грант» та втік.

Про це повідомили правоохоронці - пише інтернет-видання «БУГ».

Грабіжник швидко роздягнув манекен, прихопивши з собою куртку, та втік у напрямку парку «Слов’янський».

Про подію поліцію повідомила того ж дня продавець торгового центру. Вартість завданих збитків – 1500 гривень.

Тривають розшукові дії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: куртка, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ковельських школах дітей навчать сортувати сміття
Сьогодні, 21:21
Медик з поетичною душею: історія життя багатодітної волинянки
Сьогодні, 20:46
На Волині у продавчині в магазині вкрали куртку
Сьогодні, 20:09
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня
Сьогодні, 20:00
Вигравай 10 днів у spa від «ПортCity»*
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
Іноземця покарають через дитячий пуховик Іноземця покарають через дитячий пуховик
22 листопад, 2014, 12:02
У волинського атовця поцупили вікна в новобудові У волинського атовця поцупили вікна в новобудові
Сьогодні, 17:42
20-річний волинянин за наругу над могилами може сісти на 7 років 20-річний волинянин за наругу над могилами може сісти на 7 років
Сьогодні, 17:13
Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
11 березень, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
11 березень, 11:03
 1
У ковельських школах дітей навчать сортувати сміття
Сьогодні, 21:21
 0
Медик з поетичною душею: історія життя багатодітної волинянки
Сьогодні, 20:46
 0
На Волині у продавчині в магазині вкрали куртку
Сьогодні, 20:09
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8