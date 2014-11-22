На Волині у продавчині в магазині вкрали куртку
Сьогодні, 20:09
У Володимирі-Волинському 11-го березня злодій вкрав чоловічу куртку з манекена у ТЦ «Грант» та втік.
Про це повідомили правоохоронці - пише інтернет-видання «БУГ».
Грабіжник швидко роздягнув манекен, прихопивши з собою куртку, та втік у напрямку парку «Слов’янський».
Про подію поліцію повідомила того ж дня продавець торгового центру. Вартість завданих збитків – 1500 гривень.
Тривають розшукові дії.
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Про це повідомили правоохоронці - пише інтернет-видання «БУГ».
Грабіжник швидко роздягнув манекен, прихопивши з собою куртку, та втік у напрямку парку «Слов’янський».
Про подію поліцію повідомила того ж дня продавець торгового центру. Вартість завданих збитків – 1500 гривень.
Тривають розшукові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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