Друге життя луцьких «рогатих»: як у місті ремонтують тролейбуси. ФОТО





Про це у Facebook написав заступник луцького мера Григорій Недопад.



"Поки тривають регуляторні процедури з закупівлі 30 нових тролейбусів для Луцька, використовуємо наявні ресурси, щоб пришвидшити оновлення і ремонт існуючого тролейбусного автопарку. І якщо в 2017 році було здійснено технічне обслуговування 63 одиниць транспорту, то у 2018 році ми підвищили цей показник до 125 одиниць техніки, яка раніше перебувала у катастрофічному стані. Вже в цьому році 20 тролейбусів були капітально відремонтовані", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Луцьку



"Звісно, хотілось би списати на металобрухт всі старі тролейбуси і закупити новенькі машини. Та оскільки на ділі зробити цього просто неможливо, працівники підприємства ЛПЕ фактично «відроджують» старі тролейбуси, замінюючи в них майже все устаткування. Світлини ремонту до і після – у деяких екземплярів з минулого зберігся хіба каркас", - пише Недопад.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як у Луцьку оновлюють тролейбуси.Про це у Facebook написав заступник луцького мера"Поки тривають регуляторні процедури з закупівлі 30 нових тролейбусів для Луцька, використовуємо наявні ресурси, щоб пришвидшити оновлення і ремонт існуючого тролейбусного автопарку. І якщо в 2017 році було здійснено технічне обслуговування 63 одиниць транспорту, то у 2018 році ми підвищили цей показник до 125 одиниць техніки, яка раніше перебувала у катастрофічному стані. Вже в цьому році 20 тролейбусів були капітально відремонтовані", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому "Звісно, хотілось би списати на металобрухт всі старі тролейбуси і закупити новенькі машини. Та оскільки на ділі зробити цього просто неможливо, працівники підприємства ЛПЕ фактично «відроджують» старі тролейбуси, замінюючи в них майже все устаткування. Світлини ремонту до і після – у деяких екземплярів з минулого зберігся хіба каркас", - пише Недопад.

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