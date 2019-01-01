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Друге життя луцьких «рогатих»: як у місті ремонтують тролейбуси. ФОТО

Друге життя луцьких «рогатих»: як у місті ремонтують тролейбуси. ФОТО
Показали, як у Луцьку оновлюють тролейбуси.

Про це у Facebook написав заступник луцького мера Григорій Недопад.

"Поки тривають регуляторні процедури з закупівлі 30 нових тролейбусів для Луцька, використовуємо наявні ресурси, щоб пришвидшити оновлення і ремонт існуючого тролейбусного автопарку. І якщо в 2017 році було здійснено технічне обслуговування 63 одиниць транспорту, то у 2018 році ми підвищили цей показник до 125 одиниць техніки, яка раніше перебувала у катастрофічному стані. Вже в цьому році 20 тролейбусів були капітально відремонтовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому.

"Звісно, хотілось би списати на металобрухт всі старі тролейбуси і закупити новенькі машини. Та оскільки на ділі зробити цього просто неможливо, працівники підприємства ЛПЕ фактично «відроджують» старі тролейбуси, замінюючи в них майже все устаткування. Світлини ремонту до і після – у деяких екземплярів з минулого зберігся хіба каркас", - пише Недопад.

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Друге життя луцьких «рогатих»: як у місті ремонтують тролейбуси. ФОТО
Друге життя луцьких «рогатих»: як у місті ремонтують тролейбуси. ФОТО
Друге життя луцьких «рогатих»: як у місті ремонтують тролейбуси. ФОТО

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Теги: тролейбуси, Луцьк, гроші, ремонт
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