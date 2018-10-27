Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 11:28
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна автопригода.
Трагедія сталася учора, 11 березня, близько 21:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 37-річний житель Волинської області, керуючи вантажним автомобілем «DAF» з напівпричепом, у місті Сарни скоїв наїзд на 58-річного місцевого жителя, який, зі слів водія, знаходився на проїзній частині.
Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відповідно до медичного освідування водій вантажівки був тверезим.
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Трагедія сталася учора, 11 березня, близько 21:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 37-річний житель Волинської області, керуючи вантажним автомобілем «DAF» з напівпричепом, у місті Сарни скоїв наїзд на 58-річного місцевого жителя, який, зі слів водія, знаходився на проїзній частині.
Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відповідно до медичного освідування водій вантажівки був тверезим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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