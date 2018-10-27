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Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка

Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна автопригода.

Трагедія сталася учора, 11 березня, близько 21:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що 37-річний житель Волинської області, керуючи вантажним автомобілем «DAF» з напівпричепом, у місті Сарни скоїв наїзд на 58-річного місцевого жителя, який, зі слів водія, знаходився на проїзній частині.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Відповідно до медичного освідування водій вантажівки був тверезим.

Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка
Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка
Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка



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Теги: смерть, аварія, волинянин
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