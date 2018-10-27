Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна автопригода.Трагедія сталася учора, 11 березня, близько 21:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що 37-річний житель Волинської області, керуючи вантажним автомобілем «DAF» з напівпричепом, у місті Сарни скоїв наїзд на 58-річного місцевого жителя, який, зі слів водія, знаходився на проїзній частині.Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці події.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Відповідно до медичного освідування водій вантажівки був тверезим.