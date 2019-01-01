Три громади на Волині юридично перейшли у ПЦУ

Три волинські громади офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.Про це йдеться у розпорядженнях голови Волинської ОДАВідповідно до статей 8, 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяви уповноважених представників релігійних громад та у зв’язку зі зміною підлеглості, Олександр Савченко доручив зареєструвати зміни до статутів таких релігійних громад:- «Свято-Благовіщенська релігійна громада Української православної церкви с.Раків Ліс Камінь-Каширського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Релігійна громада Благовіщення Пресвятої Богородиці Православної церкви України с.Раків Ліс Камінь-Каширського району Волинської області»;- «Свято-Іллінська громада Української православної церкви с.Клепачів Ківерцівського району» у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Свято-Іллінська релігійна громада Православної церкви України с.Клепачів Ківерцівського району Волинської області».- «Свято-Миколаївської громади Української православної церкви» с.Скобелка Горохівського району у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної Церкви України села Скобелка».