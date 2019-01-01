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Три громади на Волині юридично перейшли у ПЦУ

Три громади на Волині юридично перейшли у ПЦУ
Три волинські громади офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Про це йдеться у розпорядженнях голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

Відповідно до статей 8, 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяви уповноважених представників релігійних громад та у зв’язку зі зміною підлеглості, Олександр Савченко доручив зареєструвати зміни до статутів таких релігійних громад:

- «Свято-Благовіщенська релігійна громада Української православної церкви с.Раків Ліс Камінь-Каширського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Релігійна громада Благовіщення Пресвятої Богородиці Православної церкви України с.Раків Ліс Камінь-Каширського району Волинської області»;

- «Свято-Іллінська громада Української православної церкви с.Клепачів Ківерцівського району» у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Свято-Іллінська релігійна громада Православної церкви України с.Клепачів Ківерцівського району Волинської області».

- «Свято-Миколаївської громади Української православної церкви» с.Скобелка Горохівського району у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної Церкви України села Скобелка».

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Теги: ПЦУ, реєстрація, релігія
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