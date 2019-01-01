На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО
Сьогодні, 18:15
8 березня у володимир-волинському міському центрі ФЗН «Спорт для всіх» провели турнір з флорболу.
Головним суддею була Катерина Вітюк, - повідомили у володимир-волинському МЦФЗН «Спорт для всіх».
Ініціатором проведення стала команда ХФлК «VIP» міста Володимир-Волинський.
У турнірі взяли участь 8 команд: дві з Рожища, чотири з Володимира-Волинського, дві з Горохова, у яких зіграло 59 гравців у трьох вікових категоріях: Ю12 (юнаки до 12 років), Ю15 (юнаки до 15 років), 16+ (юнаки від 16 років).
За результатами змагань визначили і нагородили переможців у кожній віковій категорії. Ними стали:
- категорія Ю12 команда «VIP1»,
- категорія Ю15 – «GOSPEL Ю15»,
- категорія 16+ - «GOSPEL Man».
"А також, було визначено найкращих гравців команд кожного зіграного матчу, за результатами забитих м’ячів і гольових передач. Володимир-Волинський МЦФЗН «Спорт для всіх» нагородив грамотами та медалями переможців, призерів та кращих гравців турніру. Глядачі, які спостерігали за іграми флорболістів отримали масу позитивних емоцій та задоволення", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Головним суддею була Катерина Вітюк, - повідомили у володимир-волинському МЦФЗН «Спорт для всіх».
Ініціатором проведення стала команда ХФлК «VIP» міста Володимир-Волинський.
У турнірі взяли участь 8 команд: дві з Рожища, чотири з Володимира-Волинського, дві з Горохова, у яких зіграло 59 гравців у трьох вікових категоріях: Ю12 (юнаки до 12 років), Ю15 (юнаки до 15 років), 16+ (юнаки від 16 років).
За результатами змагань визначили і нагородили переможців у кожній віковій категорії. Ними стали:
- категорія Ю12 команда «VIP1»,
- категорія Ю15 – «GOSPEL Ю15»,
- категорія 16+ - «GOSPEL Man».
"А також, було визначено найкращих гравців команд кожного зіграного матчу, за результатами забитих м’ячів і гольових передач. Володимир-Волинський МЦФЗН «Спорт для всіх» нагородив грамотами та медалями переможців, призерів та кращих гравців турніру. Глядачі, які спостерігали за іграми флорболістів отримали масу позитивних емоцій та задоволення", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Коли ремонтуватимуть луцькі дороги, які зійшли разом зі снігом
Сьогодні, 18:02
П’ятеро людей потрапили до лікарні через отруєння круасанами
Сьогодні, 18:00
У волинського атовця поцупили вікна в новобудові
Сьогодні, 17:42