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На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО

На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО
8 березня у володимир-волинському міському центрі ФЗН «Спорт для всіх» провели турнір з флорболу.

Головним суддею була Катерина Вітюк, - повідомили у володимир-волинському МЦФЗН «Спорт для всіх».

Ініціатором проведення стала команда ХФлК «VIP» міста Володимир-Волинський.

У турнірі взяли участь 8 команд: дві з Рожища, чотири з Володимира-Волинського, дві з Горохова, у яких зіграло 59 гравців у трьох вікових категоріях: Ю12 (юнаки до 12 років), Ю15 (юнаки до 15 років), 16+ (юнаки від 16 років).

За результатами змагань визначили і нагородили переможців у кожній віковій категорії. Ними стали:

- категорія Ю12 команда «VIP1»,
- категорія Ю15 – «GOSPEL Ю15»,
- категорія 16+ - «GOSPEL Man».

"А також, було визначено найкращих гравців команд кожного зіграного матчу, за результатами забитих м’ячів і гольових передач. Володимир-Волинський МЦФЗН «Спорт для всіх» нагородив грамотами та медалями переможців, призерів та кращих гравців турніру. Глядачі, які спостерігали за іграми флорболістів отримали масу позитивних емоцій та задоволення", - йдеться у повідомленні.

На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО
На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО
На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО
На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО

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Теги: спорт, Волинь
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