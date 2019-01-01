На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО

8 березня у володимир-волинському міському центрі ФЗН «Спорт для всіх» провели турнір з флорболу.Головним суддею була Катерина Вітюк, - повідомили у володимир-волинському МЦФЗН «Спорт для всіх».Ініціатором проведення стала команда ХФлК «VIP» міста Володимир-Волинський.У турнірі взяли участь 8 команд: дві з Рожища, чотири з Володимира-Волинського, дві з Горохова, у яких зіграло 59 гравців у трьох вікових категоріях: Ю12 (юнаки до 12 років), Ю15 (юнаки до 15 років), 16+ (юнаки від 16 років).За результатами змагань визначили і нагородили переможців у кожній віковій категорії. Ними стали:- категорія Ю12 команда «VIP1»,- категорія Ю15 – «GOSPEL Ю15»,- категорія 16+ - «GOSPEL Man»."А також, було визначено найкращих гравців команд кожного зіграного матчу, за результатами забитих м’ячів і гольових передач. Володимир-Волинський МЦФЗН «Спорт для всіх» нагородив грамотами та медалями переможців, призерів та кращих гравців турніру. Глядачі, які спостерігали за іграми флорболістів отримали масу позитивних емоцій та задоволення", - йдеться у повідомленні.