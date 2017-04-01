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MARUV заявила, що на Євробаченні вболіватиме за Росію

MARUV заявила, що на Євробаченні вболіватиме за Росію
Своє рішення артистка пояснила добрим ставленням до Сергія Лазарєва.

Співачка MARUV, яка відмовилася їхати на конкурс "Євробачення-2019" і представляти Україну, розповіла про своїх фаворитів на цьогорічному музичному змаганні, - пише ТСН.

У сторіс своєї сторінки в Instagram виконавиця відповіла на запитання шанувальників, одним з яких було кого підтримує артистка.

За словами MARUV, вона вболіватиме за Сергія Лазарєва, який цьогоріч їде на "Євробачення" від Росії.

"Через моє добре ставлення до Сергійка, і у нас з ним класна, цікава спільна історія є, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве", - сказала співачка.

Як відомо, свого часу Анна Кросун, вона ж MARUV, брала участь у проекті "Голос країни", де її наставником був Сергій Лазарєв. Відтоді у артистів зберіглася тепла дружба.

Також під час прямого ефіру виконавиця оголосила, що на початку квітня збирається з концертами в Росію. В кінці ж літа, чи на початку осені MARUV пообіцяла вирушити у всеукраїнський тур.

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Теги: Євробачення, Росія, скандал
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