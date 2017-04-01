MARUV заявила, що на Євробаченні вболіватиме за Росію

Сергія Лазарєва.



Співачка MARUV, яка відмовилася їхати на конкурс "Євробачення-2019" і представляти Україну, розповіла про своїх фаворитів на цьогорічному музичному змаганні, - пише



У сторіс своєї сторінки в Instagram виконавиця відповіла на запитання шанувальників, одним з яких було кого підтримує артистка.



За словами MARUV, вона вболіватиме за Сергія Лазарєва, який цьогоріч їде на "Євробачення" від Росії.



"Через моє добре ставлення до Сергійка, і у нас з ним класна, цікава спільна історія є, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве", - сказала співачка.



Як відомо, свого часу Анна Кросун, вона ж MARUV, брала участь у проекті "Голос країни", де її наставником був Сергій Лазарєв. Відтоді у артистів зберіглася тепла дружба.



Також під час прямого ефіру виконавиця оголосила, що на початку квітня збирається з концертами в Росію. В кінці ж літа, чи на початку осені MARUV пообіцяла вирушити у всеукраїнський тур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Своє рішення артистка пояснила добрим ставленням доСпівачка MARUV, яка відмовилася їхати на конкурс "Євробачення-2019" і представляти Україну, розповіла про своїх фаворитів на цьогорічному музичному змаганні, - пише ТСН У сторіс своєї сторінки в Instagram виконавиця відповіла на запитання шанувальників, одним з яких було кого підтримує артистка.За словами MARUV, вона вболіватиме за Сергія Лазарєва, який цьогоріч їде на "Євробачення" від Росії."Через моє добре ставлення до Сергійка, і у нас з ним класна, цікава спільна історія є, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве", - сказала співачка.Як відомо, свого часу, вона ж MARUV, брала участь у проекті "Голос країни", де її наставником був Сергій Лазарєв. Відтоді у артистів зберіглася тепла дружба.Також під час прямого ефіру виконавиця оголосила, що на початку квітня збирається з концертами в Росію. В кінці ж літа, чи на початку осені MARUV пообіцяла вирушити у всеукраїнський тур.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію