Напередодні Великодня у Луцьку влаштують масштабну толоку

У Луцьку влаштують масштабне прибирання міста від сміття, яке накопичилося за зиму.За словами секретаря Луцькради, сніг зійшов, уже поступово на вулиці тепліє й необхідно привести місто у належний вигляд, - повідомили на сайті луцької мерії.Він закликав керівника департаменту ЖКГпосилити роботу у цьому напрямку. За його словами, необхідно, аби у найкоротші терміни все довести до ладу.Юрій Крась поінформував присутніх, що уже провели тендери й визначили підрядників, які прибиратимуть вулиці нашого міста. За його словами, нині уже розпочалися активні роботи. Так, зараз прибирається відсів, пилюка та бруд з основних доріг. Техніка працює щодня. Активно прибирають тротуари. Нині ці роботи ведуться у центральній частині міста й поступово просуватимуться до окраїн.Також активізовують роботу житлово-комунальні підприємства, які починають працювати на прибудинкових територіях.Заступник мераповідомив про проведення 19 квітня загальноміської толоки.Він наголосив, що традиційно є визначені зони для прибирання, однак, якщо у лучан є пропозиції щодо місць, де необхідно навести лад, то необхідно їх подати у департамент сім'ї, молоді та спорту чи відділ екології.