Напередодні Великодня у Луцьку влаштують масштабну толоку
Сьогодні, 18:30
У Луцьку влаштують масштабне прибирання міста від сміття, яке накопичилося за зиму.
За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта, сніг зійшов, уже поступово на вулиці тепліє й необхідно привести місто у належний вигляд, - повідомили на сайті луцької мерії.
Він закликав керівника департаменту ЖКГ Юрія Крася посилити роботу у цьому напрямку. За його словами, необхідно, аби у найкоротші терміни все довести до ладу.
Юрій Крась поінформував присутніх, що уже провели тендери й визначили підрядників, які прибиратимуть вулиці нашого міста. За його словами, нині уже розпочалися активні роботи. Так, зараз прибирається відсів, пилюка та бруд з основних доріг. Техніка працює щодня. Активно прибирають тротуари. Нині ці роботи ведуться у центральній частині міста й поступово просуватимуться до окраїн.
Також активізовують роботу житлово-комунальні підприємства, які починають працювати на прибудинкових територіях.
Заступник мера Костянтин Петрочук повідомив про проведення 19 квітня загальноміської толоки.
Він наголосив, що традиційно є визначені зони для прибирання, однак, якщо у лучан є пропозиції щодо місць, де необхідно навести лад, то необхідно їх подати у департамент сім'ї, молоді та спорту чи відділ екології.
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За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта, сніг зійшов, уже поступово на вулиці тепліє й необхідно привести місто у належний вигляд, - повідомили на сайті луцької мерії.
Він закликав керівника департаменту ЖКГ Юрія Крася посилити роботу у цьому напрямку. За його словами, необхідно, аби у найкоротші терміни все довести до ладу.
Юрій Крась поінформував присутніх, що уже провели тендери й визначили підрядників, які прибиратимуть вулиці нашого міста. За його словами, нині уже розпочалися активні роботи. Так, зараз прибирається відсів, пилюка та бруд з основних доріг. Техніка працює щодня. Активно прибирають тротуари. Нині ці роботи ведуться у центральній частині міста й поступово просуватимуться до окраїн.
Також активізовують роботу житлово-комунальні підприємства, які починають працювати на прибудинкових територіях.
Заступник мера Костянтин Петрочук повідомив про проведення 19 квітня загальноміської толоки.
Він наголосив, що традиційно є визначені зони для прибирання, однак, якщо у лучан є пропозиції щодо місць, де необхідно навести лад, то необхідно їх подати у департамент сім'ї, молоді та спорту чи відділ екології.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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