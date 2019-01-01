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Напередодні Великодня у Луцьку влаштують масштабну толоку

Напередодні Великодня у Луцьку влаштують масштабну толоку
У Луцьку влаштують масштабне прибирання міста від сміття, яке накопичилося за зиму.

За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта, сніг зійшов, уже поступово на вулиці тепліє й необхідно привести місто у належний вигляд, - повідомили на сайті луцької мерії.

Він закликав керівника департаменту ЖКГ Юрія Крася посилити роботу у цьому напрямку. За його словами, необхідно, аби у найкоротші терміни все довести до ладу.

Юрій Крась поінформував присутніх, що уже провели тендери й визначили підрядників, які прибиратимуть вулиці нашого міста. За його словами, нині уже розпочалися активні роботи. Так, зараз прибирається відсів, пилюка та бруд з основних доріг. Техніка працює щодня. Активно прибирають тротуари. Нині ці роботи ведуться у центральній частині міста й поступово просуватимуться до окраїн.

Також активізовують роботу житлово-комунальні підприємства, які починають працювати на прибудинкових територіях.

Заступник мера Костянтин Петрочук повідомив про проведення 19 квітня загальноміської толоки.

Він наголосив, що традиційно є визначені зони для прибирання, однак, якщо у лучан є пропозиції щодо місць, де необхідно навести лад, то необхідно їх подати у департамент сім'ї, молоді та спорту чи відділ екології.

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Теги: прибирання, Луцьк, благоустрій
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