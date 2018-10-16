Поїзд на смерть розчавив лучанина





Чоловік загинув на місці, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Трагедія трапилася 12 березня близько шостої години ранку.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.



Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини трагедії.

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