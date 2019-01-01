Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 13 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова, бригада
2. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: Цинкаловського, Полуботка, Просвіти
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП- 97
с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-314 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Перемоги 1-61
2. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-119
3. КТП-130 для вимірів контурів заземлення 10:00-17:00 с.Бужанка вул.Миру 32-78
Камінь-Каширський район
1. КТП-349 Л-1 09:30 – 16:00 с.Видерта, вул..Ковельська,
вул. Першотравнева, вул.Шевченка.
2. КТП-99 Л-2 09:30 – 17:00 с.Нуйно, вул.Янівка, вул.Молоді,
вул.Залізнична.
3. КТП-154. 10:00 – 17:00 Скважина, Медпункт, АТС, ССТ Пнівне (Магазин, Пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф. с.Нові Червища, вул.Центральна,
вул. Шкільна, вул.Коніщука.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-408 9:00-17:00 Ков. управ. Держ.каз.служби,
ПТМ "Ковельтепло", котельна СШ-4,
РЖКП №1,
Ф. О.Тимощук О. Д.,
ПП "АКО-ФАРМ",
ФОП Місюра О. В.,
Ф.О. Кушнерук А. Ю.,
ФОП Тітівалов К. К.,
ЖБК "Супутник",
Ков. управління освіти вик. ком., ДС № 2,
ФОП Середа Т. В.,
ФОП Савич М. С.,
Адвокатська контора,
ФОП Савич М. С.,
ТзОВ "УТМ",
ЖБК "Мир",
Ков. управління освіти вик. ком., гімназія №4,
ФОП Ховайло А. М.,
Ф.О. Дуда О. Г.,
ФОП Бордійчук Н. С.,
ФОП Романюк М. В.,
ФОП Проц А. В. м. Ковель, вул. Кармелюка,
вул. Винниченка, вул. Грушевського, вул. Вербицького, вул. Незалежності, вул. Кармелюка, вул. У. Самчука.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-466 9:00-17:00 ФО Хуршудян С. О.,
ФОП Грева І. В. м. Ковель, вул. Н. Яремчука,
вул. Короленка, вул. Фестивальна, провул. Фестивальний.
3. ПЛ – 0,4 кВ ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",
ФОП Топоровський О. Є.,
ФОП Горинович В. П.,
Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,
Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце.
4. ПЛ – 0,4 кВ ТП-215 9:00-17:00 с. Любче.
5. ПЛ – 0,4 кВ ТП-495 9:00-17:00 ПрАТ "Хлібокомбінат" м. Ковель, ІІ провул. Ватутіна.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Павловичі вул.Набережна, Миру
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ТзОВ «Факторія»,
вул. Конякіна 14б,10а,12,
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-205 10:00-17:00 СГПП "НЕСВІЧ" с. Несвіч вул. Крачок, Романівка
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-21 10:00-16:00 ПП "САГС-ВЕСТ", ФАП, магазин.
с. Верхи вул. Радянська
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство с,Куснища вул.Б. Хмельницького,
Шкільна
2. 10:00 – 17:00
Школа с.,Почапи
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-29 10:00-17:00 ФОП Біланчук В.М. (магазин), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Галузія.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-120 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Грузятин.
3. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.
КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).
КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Некрасова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
с. Поступель: Клуб, Школа, ФАП, Церква, Лісництво, Магазин(ФОП Пачка А. М.) с. Поступель
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-351 9:30-16:00 с. Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,
с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.
с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище вул.Дібрівська,Прилісна, Шевченка, Польова.
Старовижівський район
1. 9:00-16:00
с. Стара Гута вул Л Українки
2. 10:00-17:00
с. Буцинь вул Федорова
3. ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00
Сьомаківське лісництво,Рудня,мобільний звязок Киівстар, школа, дитсадок, с.Сьомаки, с Кукуріки
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Дажва
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-8 Л-2 13:30-16:30 ФАП, школа, їдальня, ФОП Третяков В.А.- магазин с.Дольськ
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова, бригада
2. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: Цинкаловського, Полуботка, Просвіти
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП- 97
с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-314 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Перемоги 1-61
2. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-119
3. КТП-130 для вимірів контурів заземлення 10:00-17:00 с.Бужанка вул.Миру 32-78
Камінь-Каширський район
1. КТП-349 Л-1 09:30 – 16:00 с.Видерта, вул..Ковельська,
вул. Першотравнева, вул.Шевченка.
2. КТП-99 Л-2 09:30 – 17:00 с.Нуйно, вул.Янівка, вул.Молоді,
вул.Залізнична.
3. КТП-154. 10:00 – 17:00 Скважина, Медпункт, АТС, ССТ Пнівне (Магазин, Пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф. с.Нові Червища, вул.Центральна,
вул. Шкільна, вул.Коніщука.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-408 9:00-17:00 Ков. управ. Держ.каз.служби,
ПТМ "Ковельтепло", котельна СШ-4,
РЖКП №1,
Ф. О.Тимощук О. Д.,
ПП "АКО-ФАРМ",
ФОП Місюра О. В.,
Ф.О. Кушнерук А. Ю.,
ФОП Тітівалов К. К.,
ЖБК "Супутник",
Ков. управління освіти вик. ком., ДС № 2,
ФОП Середа Т. В.,
ФОП Савич М. С.,
Адвокатська контора,
ФОП Савич М. С.,
ТзОВ "УТМ",
ЖБК "Мир",
Ков. управління освіти вик. ком., гімназія №4,
ФОП Ховайло А. М.,
Ф.О. Дуда О. Г.,
ФОП Бордійчук Н. С.,
ФОП Романюк М. В.,
ФОП Проц А. В. м. Ковель, вул. Кармелюка,
вул. Винниченка, вул. Грушевського, вул. Вербицького, вул. Незалежності, вул. Кармелюка, вул. У. Самчука.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-466 9:00-17:00 ФО Хуршудян С. О.,
ФОП Грева І. В. м. Ковель, вул. Н. Яремчука,
вул. Короленка, вул. Фестивальна, провул. Фестивальний.
3. ПЛ – 0,4 кВ ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",
ФОП Топоровський О. Є.,
ФОП Горинович В. П.,
Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,
Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце.
4. ПЛ – 0,4 кВ ТП-215 9:00-17:00 с. Любче.
5. ПЛ – 0,4 кВ ТП-495 9:00-17:00 ПрАТ "Хлібокомбінат" м. Ковель, ІІ провул. Ватутіна.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Павловичі вул.Набережна, Миру
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ТзОВ «Факторія»,
вул. Конякіна 14б,10а,12,
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-205 10:00-17:00 СГПП "НЕСВІЧ" с. Несвіч вул. Крачок, Романівка
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-21 10:00-16:00 ПП "САГС-ВЕСТ", ФАП, магазин.
с. Верхи вул. Радянська
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство с,Куснища вул.Б. Хмельницького,
Шкільна
2. 10:00 – 17:00
Школа с.,Почапи
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-29 10:00-17:00 ФОП Біланчук В.М. (магазин), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Галузія.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-120 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Грузятин.
3. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.
КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).
КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Некрасова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
с. Поступель: Клуб, Школа, ФАП, Церква, Лісництво, Магазин(ФОП Пачка А. М.) с. Поступель
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-351 9:30-16:00 с. Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,
с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.
с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище вул.Дібрівська,Прилісна, Шевченка, Польова.
Старовижівський район
1. 9:00-16:00
с. Стара Гута вул Л Українки
2. 10:00-17:00
с. Буцинь вул Федорова
3. ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00
Сьомаківське лісництво,Рудня,мобільний звязок Киівстар, школа, дитсадок, с.Сьомаки, с Кукуріки
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Дажва
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-8 Л-2 13:30-16:30 ФАП, школа, їдальня, ФОП Третяков В.А.- магазин с.Дольськ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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