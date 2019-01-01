Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 березня

На Волині 13 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с. Хобултова, бригада2. 09:00-17:00м. Вол.-Вол., вул.: Цинкаловського, Полуботка, Просвіти1. ПЛ-0,4 кВ від КТП- 97с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазинТзОВ Горохів-насіння СтоловаТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-314 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Перемоги 1-612. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-1193. КТП-130 для вимірів контурів заземлення 10:00-17:00 с.Бужанка вул.Миру 32-781. КТП-349 Л-1 09:30 – 16:00 с.Видерта, вул..Ковельська,вул. Першотравнева, вул.Шевченка.2. КТП-99 Л-2 09:30 – 17:00 с.Нуйно, вул.Янівка, вул.Молоді,вул.Залізнична.3. КТП-154. 10:00 – 17:00 Скважина, Медпункт, АТС, ССТ Пнівне (Магазин, Пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф. с.Нові Червища, вул.Центральна,вул. Шкільна, вул.Коніщука.1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-408 9:00-17:00 Ков. управ. Держ.каз.служби,ПТМ "Ковельтепло", котельна СШ-4,РЖКП №1,Ф. О.Тимощук О. Д.,ПП "АКО-ФАРМ",ФОП Місюра О. В.,Ф.О. Кушнерук А. Ю.,ФОП Тітівалов К. К.,ЖБК "Супутник",Ков. управління освіти вик. ком., ДС № 2,ФОП Середа Т. В.,ФОП Савич М. С.,Адвокатська контора,ФОП Савич М. С.,ТзОВ "УТМ",ЖБК "Мир",Ков. управління освіти вик. ком., гімназія №4,ФОП Ховайло А. М.,Ф.О. Дуда О. Г.,ФОП Бордійчук Н. С.,ФОП Романюк М. В.,ФОП Проц А. В. м. Ковель, вул. Кармелюка,вул. Винниченка, вул. Грушевського, вул. Вербицького, вул. Незалежності, вул. Кармелюка, вул. У. Самчука.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-466 9:00-17:00 ФО Хуршудян С. О.,ФОП Грева І. В. м. Ковель, вул. Н. Яремчука,вул. Короленка, вул. Фестивальна, провул. Фестивальний.3. ПЛ – 0,4 кВ ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",ФОП Топоровський О. Є.,ФОП Горинович В. П.,Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце.4. ПЛ – 0,4 кВ ТП-215 9:00-17:00 с. Любче.5. ПЛ – 0,4 кВ ТП-495 9:00-17:00 ПрАТ "Хлібокомбінат" м. Ковель, ІІ провул. Ватутіна.1. 9:00-17:00с.Павловичі вул.Набережна, Миру1. 13:30-17:00ТзОВ «Факторія»,вул. Конякіна 14б,10а,12,1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-205 10:00-17:00 СГПП "НЕСВІЧ" с. Несвіч вул. Крачок, Романівка2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-21 10:00-16:00 ПП "САГС-ВЕСТ", ФАП, магазин.с. Верхи вул. РадянськаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00 – 17:00Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство с,Куснища вул.Б. Хмельницького,Шкільна2. 10:00 – 17:00Школа с.,Почапи1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-29 10:00-17:00 ФОП Біланчук В.М. (магазин), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Галузія.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-120 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Грузятин.3. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Кутузова, 11вул.Некрасова, 26-46, 3-31пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженкавул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-141. 9:30-17:00с. Поступель: Клуб, Школа, ФАП, Церква, Лісництво, Магазин(ФОП Пачка А. М.) с. Поступель2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-351 9:30-16:00 с. Жиричі1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-194 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,1159 ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище вул.Дібрівська,Прилісна, Шевченка, Польова.1. 9:00-16:00с. Стара Гута вул Л Українки2. 10:00-17:00с. Буцинь вул Федорова3. ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00Сьомаківське лісництво,Рудня,мобільний звязок Киівстар, школа, дитсадок, с.Сьомаки, с Кукуріки1. 10:00-16:30с.Дажва2 ПЛ-0,4 кВКТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани3 ПЛ-0,4 кВКТП-8 Л-2 13:30-16:30 ФАП, школа, їдальня, ФОП Третяков В.А.- магазин с.Дольськ