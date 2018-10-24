Скільки людей цьогоріч стали клієнтами новітнього РАЦСу у місті на Волині
Сьогодні, 18:45
За два місяці цього року уже 1 126 осіб скористалися послугами центру “Open Space” у Нововолинську.
Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
"Друзі! Приємно, що отримання послуг у комфортному офісі “Open Space” у Нововолинську стає все популярнішим серед жителів Волині. Так, за два місяці цього року уже 1 126 осіб скористалися послугами центру. Його головною перевагою є те, що громадяни можуть в комфортних умовах, без черг та бюрократії отримати послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану. Запрошуємо Вас відвідати «Open Space», що знаходиться за адресою: пр-т Дружби, 23, м. Нововолинськ та переконатися у якості надання послуг", - розповів очільник юстиції Волині Антон Кустик.
Нагадаємо, що у 2018 році Нововолинськ став 20 містом в Україні, де було відкрито Центр європейського зразка з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану «Open Space».
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Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
"Друзі! Приємно, що отримання послуг у комфортному офісі “Open Space” у Нововолинську стає все популярнішим серед жителів Волині. Так, за два місяці цього року уже 1 126 осіб скористалися послугами центру. Його головною перевагою є те, що громадяни можуть в комфортних умовах, без черг та бюрократії отримати послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану. Запрошуємо Вас відвідати «Open Space», що знаходиться за адресою: пр-т Дружби, 23, м. Нововолинськ та переконатися у якості надання послуг", - розповів очільник юстиції Волині Антон Кустик.
Нагадаємо, що у 2018 році Нововолинськ став 20 містом в Україні, де було відкрито Центр європейського зразка з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану «Open Space».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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