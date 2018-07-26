Зловили лучанина, який скидав сміття на березі Стиру





Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



Відтак, інспектори муніципальної варти склали на лучанина адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Суму штрафу йому визначать на засіданні адмінкомісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття на березі річки Стир.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Відтак, інспектори муніципальної варти склали на лучанина адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Суму штрафу йому визначать на засіданні адмінкомісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання.

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