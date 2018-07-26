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Зловили лучанина, який скидав сміття на березі Стиру

Зловили лучанина, який скидав сміття на березі Стиру
У Луцьку муніципали спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття на березі річки Стир.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Відтак, інспектори муніципальної варти склали на лучанина адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суму штрафу йому визначать на засіданні адмінкомісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання.

Зловили лучанина, який скидав сміття на березі Стиру
Зловили лучанина, який скидав сміття на березі Стиру

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Теги: сміття, Стир
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