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Завтра Україну накриють морози

Завтра Україну накриють морози
Завтра в Україні без опадів, лише вночі на Донеччині та Луганщині місцями невеликий сніг; температура вночі 2-7° морозу, на півдні країни місцями 0-3° тепла, вдень 4-9° тепла (в Карпатах протягом доби 5-10° морозу).

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"В наступні дві доби у західних, Житомирській і Київській областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень 15 березня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірний мокрий сніг, на решті території без опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (14 березня на сході країни 4-8° морозу), вдень в Україні 4-10° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с", - повідомили у прес-службі.

Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, помірний. Температура вночі 2-5° морозу, вдень 4-7° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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