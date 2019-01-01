Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО
Сьогодні, 13:14
У Луцьку патрульні затримали молодиків, які займались хуліганством.
11 березня група молодих чоловіків вирішила розважитись у Луцьку в неординарний спосіб: хлопці бігали містом та чіпляли на скло транспортних засобів гумовий виріб, схожий на чоловічий статевий орган. При цьому дехто з них фіксував реакції людей на відео. Повідомлення про хуліганські дії надходили на службу 102 кілька разів, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
І через певний час вони трапились на очі патрульним, а саме, вирішили «пожартувати» і зі службовим автомобілем.
Один з інспекторів миттєво затримав особу, яка приліпила виріб на транспортний засіб. Інших чотирьох «спільників» також затримали.
У відділку поліції встановили, що головному порушнику – 21 рік, він уже мав проблеми з законом. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність за хуліганські дії (відкрито провадження за ст. 296 ККУ).
З іншими хлопцями, серед яких були й неповнолітні, проведено посилену профілактичну бесіду, окрему порозмовляли з батьками. Також їм рекомендували пройти огляд у лікарів-спеціалістів відповідного профілю, аби уникнути різноманітних відхилень в подальшому житті.
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11 березня група молодих чоловіків вирішила розважитись у Луцьку в неординарний спосіб: хлопці бігали містом та чіпляли на скло транспортних засобів гумовий виріб, схожий на чоловічий статевий орган. При цьому дехто з них фіксував реакції людей на відео. Повідомлення про хуліганські дії надходили на службу 102 кілька разів, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
І через певний час вони трапились на очі патрульним, а саме, вирішили «пожартувати» і зі службовим автомобілем.
Один з інспекторів миттєво затримав особу, яка приліпила виріб на транспортний засіб. Інших чотирьох «спільників» також затримали.
У відділку поліції встановили, що головному порушнику – 21 рік, він уже мав проблеми з законом. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність за хуліганські дії (відкрито провадження за ст. 296 ККУ).
З іншими хлопцями, серед яких були й неповнолітні, проведено посилену профілактичну бесіду, окрему порозмовляли з батьками. Також їм рекомендували пройти огляд у лікарів-спеціалістів відповідного профілю, аби уникнути різноманітних відхилень в подальшому житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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