Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО

У Луцьку патрульні затримали молодиків, які займались хуліганством.11 березня група молодих чоловіків вирішила розважитись у Луцьку в неординарний спосіб: хлопці бігали містом та чіпляли на скло транспортних засобів гумовий виріб, схожий на чоловічий статевий орган. При цьому дехто з них фіксував реакції людей на відео. Повідомлення про хуліганські дії надходили на службу 102 кілька разів, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.І через певний час вони трапились на очі патрульним, а саме, вирішили «пожартувати» і зі службовим автомобілем.Один з інспекторів миттєво затримав особу, яка приліпила виріб на транспортний засіб. Інших чотирьох «спільників» також затримали.У відділку поліції встановили, що головному порушнику – 21 рік, він уже мав проблеми з законом. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність за хуліганські дії (відкрито провадження за ст. 296 ККУ).З іншими хлопцями, серед яких були й неповнолітні, проведено посилену профілактичну бесіду, окрему порозмовляли з батьками. Також їм рекомендували пройти огляд у лікарів-спеціалістів відповідного профілю, аби уникнути різноманітних відхилень в подальшому житті.