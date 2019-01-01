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Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО

Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО
У Луцьку патрульні затримали молодиків, які займались хуліганством.

11 березня група молодих чоловіків вирішила розважитись у Луцьку в неординарний спосіб: хлопці бігали містом та чіпляли на скло транспортних засобів гумовий виріб, схожий на чоловічий статевий орган. При цьому дехто з них фіксував реакції людей на відео. Повідомлення про хуліганські дії надходили на службу 102 кілька разів, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

І через певний час вони трапились на очі патрульним, а саме, вирішили «пожартувати» і зі службовим автомобілем.

Один з інспекторів миттєво затримав особу, яка приліпила виріб на транспортний засіб. Інших чотирьох «спільників» також затримали.

У відділку поліції встановили, що головному порушнику – 21 рік, він уже мав проблеми з законом. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність за хуліганські дії (відкрито провадження за ст. 296 ККУ).

З іншими хлопцями, серед яких були й неповнолітні, проведено посилену профілактичну бесіду, окрему порозмовляли з батьками. Також їм рекомендували пройти огляд у лікарів-спеціалістів відповідного профілю, аби уникнути різноманітних відхилень в подальшому житті.

Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО
Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО
Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО
Хлопчаки з гумовим членом хотіли пожартувати з луцьких патрульних. ФОТО

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Теги: Луцьк, хулігани
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