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В одному з районів Волині за тиждень до ПЦУ перейшли 7 парафій

В одному з районів Волині за тиждень до ПЦУ перейшли 7 парафій
За п’ять днів до управління Волинської єпархії звернулося сім громад УПЦ (МП) Горохівського району з проханнями приєднатися до Православної церкви України.

Про це інформує прес-служба єпархії.

Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап повідомив, що бажання змінити юрисдикцію виявили парафії сіл: Терешківці (зі священиком), Ощів, Жуковець, Шклинь, Мирне, Мирків, Марковичі Горохівського благочиння.

Таким чином, після вручення томосу Вселенським Патріархом станом на 11 березня лави Православної церкви України в нашій єпархії поповнили 68 парафій, 13 із них – з настоятелями.

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Теги: релігія, ПЦУ, перехід
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