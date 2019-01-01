В одному з районів Волині за тиждень до ПЦУ перейшли 7 парафій
Сьогодні, 13:40
За п’ять днів до управління Волинської єпархії звернулося сім громад УПЦ (МП) Горохівського району з проханнями приєднатися до Православної церкви України.
Про це інформує прес-служба єпархії.
Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап повідомив, що бажання змінити юрисдикцію виявили парафії сіл: Терешківці (зі священиком), Ощів, Жуковець, Шклинь, Мирне, Мирків, Марковичі Горохівського благочиння.
Таким чином, після вручення томосу Вселенським Патріархом станом на 11 березня лави Православної церкви України в нашій єпархії поповнили 68 парафій, 13 із них – з настоятелями.
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Про це інформує прес-служба єпархії.
Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап повідомив, що бажання змінити юрисдикцію виявили парафії сіл: Терешківці (зі священиком), Ощів, Жуковець, Шклинь, Мирне, Мирків, Марковичі Горохівського благочиння.
Таким чином, після вручення томосу Вселенським Патріархом станом на 11 березня лави Православної церкви України в нашій єпархії поповнили 68 парафій, 13 із них – з настоятелями.
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