В одному з районів Волині за тиждень до ПЦУ перейшли 7 парафій





Про це інформує прес-служба єпархії.



Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап повідомив, що бажання змінити юрисдикцію виявили парафії сіл: Терешківці (зі священиком), Ощів, Жуковець, Шклинь, Мирне, Мирків, Марковичі Горохівського благочиння.



Таким чином, після вручення томосу Вселенським Патріархом станом на 11 березня лави Православної церкви України в нашій єпархії поповнили 68 парафій, 13 із них – з настоятелями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За п’ять днів до управління Волинської єпархії звернулося сім громад УПЦ (МП) Горохівського району з проханнями приєднатися до Православної церкви України.Про це інформує прес-служба єпархії.Канцлер єпархії протоієрейповідомив, що бажання змінити юрисдикцію виявили парафії сіл: Терешківці (зі священиком), Ощів, Жуковець, Шклинь, Мирне, Мирків, Марковичі Горохівського благочиння.Таким чином, після вручення томосу Вселенським Патріархом станом на 11 березня лави Православної церкви України в нашій єпархії поповнили 68 парафій, 13 із них – з настоятелями.

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