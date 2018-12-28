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День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами*

День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами*
Щовівторка у кінотеатрі PremierCity – День глядача. Тож пропонують дивитися кіно за мінімальними цінами на сеанси.

Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».

Так, у вівторок до 18:00 квиток на фільм коштує 35 гривень; після 18:00 і пізніше – 50 гривень.

У PremierCity акція діє також на прем’єрні кінострічки.

Квитки за посиланням: https://premiercity.com.ua

Тож запрошують у кінотеатр PremierCity, що на 3 поверсі ПортCity.

День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами*


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Теги: ПортCity, кіно, Луцьк
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