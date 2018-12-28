День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами*





Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».



Так, у вівторок до 18:00 квиток на фільм коштує 35 гривень; після 18:00 і пізніше – 50 гривень.



У PremierCity акція діє також на прем’єрні кінострічки.



Квитки за посиланням: https://premiercity.com.ua



Тож запрошують у кінотеатр PremierCity, що на 3 поверсі ПортCity.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щовівторка у кінотеатрі PremierCity – День глядача. Тож пропонують дивитися кіно за мінімальними цінами на сеанси.Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».Так, у вівторок до 18:00 квиток на фільм коштує 35 гривень; після 18:00 і пізніше – 50 гривень.У PremierCity акція діє також на прем’єрні кінострічки.Квитки за посиланням: https://premiercity.com.uaТож запрошують у кінотеатр PremierCity, що на 3 поверсі ПортCity.

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