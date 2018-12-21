На благодійному концерті збирали гроші для онкохворого волинянина
Сьогодні, 19:16
Під час благодійного концерту рожищани пожертвували для онкохворого Руслана Лотоцького понад 15 тисяч гривень.
10 березня у РД «Просвіта» відбувся благодійний концерт «Допоможемо разом» зі збором коштів на лікування онкохворого рожищанина Руслана Лотоцького, - повідомили у рожищенській мерії.
Організатором концерту була місцева Церква Адвентистів сьомого дня. Концерт проходив за участі гостей: госпел-хору «Nota Heaven», інструментального госпел-бенду «Eternity», а також лауреатів та учасників міжнародних фестивалів та конкурсів Михайла Іващенка, Ірини Мокрушенко, Олександра Шумчука. До благородної місії долучилися й наші рожищенські талановиті музиканти з Будинку дитячої творчості Ігор Літвінюк та Анжеліка Сомик.
За годину перед та після концерту для рожищан була організована виставка здорового способу життя, на якій були представлені продукти бджолярства, здорового харчування та література про здоровий спосіб життя.
Сам концерт пройшов у піднесеній атмосфері. Музиканти співали та грали сучасні християнські пісні в стилі соул та госпел, аранжовані традиційні духовні твори та світові хіти. Концерт завершили молитвою за здоров'я Руслана, яку здійснив служитель Церкви, директор міжнародного благодійного фонду «Руки милосердя» Володимир Мелись.
Під час концерту зібрали на лікування Руслана кошти в сумі 15417 грн (8280 грн пожертвували рожищани, які були присутні в залі, 7137 грн передала громада Адвентистів сьомого дня міста Рожище і села Пожарки). Кошти цього ж дня вручили дружині Руслана Нілі, яка разом з сином була присутня на концерті.
Організатори благодійного заходу висловлюють вдячність всім, хто долучився до цієї справи милосердя: людям за їх жертовність, РДА та міській раді за сприяння в проведенні концерту, районному дому «Просвіта» за надане приміщення та допомогу.
А ті, хто не мав змоги прийти на благодійний концерт, але бажає допомогти онкохворому Руслану Лотоцькому може перерахувати гроші на лікування Руслана Лотоцького на картку ПриватБанку дружини Лотоцької Ніли Миколаївни: 4731 2191 0927 4286.
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10 березня у РД «Просвіта» відбувся благодійний концерт «Допоможемо разом» зі збором коштів на лікування онкохворого рожищанина Руслана Лотоцького, - повідомили у рожищенській мерії.
Організатором концерту була місцева Церква Адвентистів сьомого дня. Концерт проходив за участі гостей: госпел-хору «Nota Heaven», інструментального госпел-бенду «Eternity», а також лауреатів та учасників міжнародних фестивалів та конкурсів Михайла Іващенка, Ірини Мокрушенко, Олександра Шумчука. До благородної місії долучилися й наші рожищенські талановиті музиканти з Будинку дитячої творчості Ігор Літвінюк та Анжеліка Сомик.
За годину перед та після концерту для рожищан була організована виставка здорового способу життя, на якій були представлені продукти бджолярства, здорового харчування та література про здоровий спосіб життя.
Сам концерт пройшов у піднесеній атмосфері. Музиканти співали та грали сучасні християнські пісні в стилі соул та госпел, аранжовані традиційні духовні твори та світові хіти. Концерт завершили молитвою за здоров'я Руслана, яку здійснив служитель Церкви, директор міжнародного благодійного фонду «Руки милосердя» Володимир Мелись.
Під час концерту зібрали на лікування Руслана кошти в сумі 15417 грн (8280 грн пожертвували рожищани, які були присутні в залі, 7137 грн передала громада Адвентистів сьомого дня міста Рожище і села Пожарки). Кошти цього ж дня вручили дружині Руслана Нілі, яка разом з сином була присутня на концерті.
Організатори благодійного заходу висловлюють вдячність всім, хто долучився до цієї справи милосердя: людям за їх жертовність, РДА та міській раді за сприяння в проведенні концерту, районному дому «Просвіта» за надане приміщення та допомогу.
А ті, хто не мав змоги прийти на благодійний концерт, але бажає допомогти онкохворому Руслану Лотоцькому може перерахувати гроші на лікування Руслана Лотоцького на картку ПриватБанку дружини Лотоцької Ніли Миколаївни: 4731 2191 0927 4286.
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