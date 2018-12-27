Водій луцької маршрутки не зупинився жінці з дитиною
Сьогодні, 14:06
У Луцьку нарікають на водія маршрутки №26, який проігнорував сигнали про зупинку жінці з дитиною.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила Юлія Супрунюк.
"Шановний власник маршруту №26 та водій автобусу еталон АС 5147 АМ, скажіть, будь ласка, чому ви не надаєте якісні послуги перевезення? Я стояла з дитиною на зупинці біля ЛНТУ, що на вулиці Львівській, о 12:47, водій під'їхав до зупинки, я махнула рукою, щоб став, він призупинився, зробив лице кірпічем і поїхав далі, а потім, коли я його наздогнала біля Променя, він стояв на зупинці 5хв і чекав людей. То скажіть, будь ласка, про які якісні послуги ви говорите", - пише жінка.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила Юлія Супрунюк.
"Шановний власник маршруту №26 та водій автобусу еталон АС 5147 АМ, скажіть, будь ласка, чому ви не надаєте якісні послуги перевезення? Я стояла з дитиною на зупинці біля ЛНТУ, що на вулиці Львівській, о 12:47, водій під'їхав до зупинки, я махнула рукою, щоб став, він призупинився, зробив лице кірпічем і поїхав далі, а потім, коли я його наздогнала біля Променя, він стояв на зупинці 5хв і чекав людей. То скажіть, будь ласка, про які якісні послуги ви говорите", - пише жінка.
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