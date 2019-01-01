Буревій зняв дах з двох гуртожитків у Володимирі

Буревій, який пройшов Володимиром-Волинським 11-го березня завдав шкоди. Та протягом доби, вже ліквідовують наслідки.Про це розповівпід час брифінгу 12-го березня, -Міський голова розповів, що стихія зламала одне дерево, трохи гілля лежало, вітер зняв дах з гуртожитку по вулиці Луцькій, 2, дах на будинку в районі цукрового заводу, гуртожитку сільськогосподарського коледжу і на водоканалі.“Ми оперативно зреагували. Всі питання було ліквідовано, енергентики кажуть, що зауважень немає, збоїв в принципі серйозних не було. Було щоправда пару поривів і було пошкоджене вуличне освітлення. Козичко ( директор КП “Полігон”, – ред.) зі своєю командою справився”, – підсумував Саганюк.