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Луцький зоопарк поповниться новими звірятами

Луцький зоопарк поповниться новими звірятами
Директор КП “Луцький зоопарк” Людмила Денисенко розповіла про плани на новий сезон.

Про це стало відомо 12 березня під час оперативної наради у Луцькій міській раді, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Вона зауважила, що тварини повністю забезпечені необхідними продуктами харчування. Значну допомогу у цьому питанні надають місцеві підприємці та супермаркети. За її словами, нині у Луцькому зоопарку налічується 125 видів тварин загальною чисельністю 560 особин.

Людмила Денисенко зауважила, що нині активно триває підготовка до роботи в літній період. Так, спільно з КП “Парки та сквери м.Луцька” було подріблено на щепу ялинки, сосни, які привозились у зоопарк після новорічно-різдвяних свят, та служили декораціями у вольєрах. Зі щепи уже влаштовано нові екологічні стежини.

Проведені роботи з декорування вольєрів для приматів, ремонтують вольєри для тварин копитного ряду, встановлено нові вказівники, замовлено тематичні стенди на екологічну тематику “Дивовижний світ птахів” та “Великі кішки”. Також до відкриття нового сезону для зручності відвідувачів з'явиться мапа зоопарку.

Тривають роботи з облаштування нового вольєру для орлана білохвостого, який занесений до Червоної книги, та створення експозиції для білих павичів.

Людмила Денисенко наголосила, що вони розширюють експозицію. Так, нині колекцію тварин поповнили білі павичі та кучеряві канарки. Нині ці тварини перебувають на карантині. Ведуться переговори з дружніми Рівненським та Київським зоопарками про передачу тварин нашому зоопарку.

Також вона наголосила, що проведено значну роботу з озеленення території підприємства.

Директор зоопарку наголосила, що для відвідувачів протягом сезону проводитимуть тематичні заходи, свята, квести. У планах створити й дитячий майданчик з елементами природнього середовища існування деяких видів тварин.

Продовжується робота із відтворення у напіввільних умовах з подальшим випуском у природне середовище чорних лелек.



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Теги: Луцький зоопарк
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