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Через зайві суми в платіжках перевіряють «Волиньгаз»

Через зайві суми в платіжках перевіряють «Волиньгаз»
В Україні почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки за газ для споживачів.

Про це у Facebook повідомила глава Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, - пише Корреспондент.

"Щодо донарахування в платіжки споживачів природного газу. Ми вже вчора одночасно почали планові і позапланові перевірки діяльності шести операторів газорозподільних мереж. Це Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз і Чернігівгаз. Сьогодні стартувала перевірка Закарпатгаз і Хмельницькгаз", - написала Кривенко.

За її словами, перевірки триватимуть до середини квітня.

"Результати будуть публічно оприлюднені і обговорені", - підкреслила глава НКРЕКП.

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Теги: перевірка, Волиньгаз
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