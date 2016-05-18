Через зайві суми в платіжках перевіряють «Волиньгаз»





Про це у Facebook повідомила глава Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, - пише



"Щодо донарахування в платіжки споживачів природного газу. Ми вже вчора одночасно почали планові і позапланові перевірки діяльності шести операторів газорозподільних мереж. Це Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз і Чернігівгаз. Сьогодні стартувала перевірка Закарпатгаз і Хмельницькгаз", - написала Кривенко.



За її словами, перевірки триватимуть до середини квітня.



"Результати будуть публічно оприлюднені і обговорені", - підкреслила глава НКРЕКП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки за газ для споживачів.Про це у Facebook повідомила глава Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, - пише Корреспондент "Щодо донарахування в платіжки споживачів природного газу. Ми вже вчора одночасно почали планові і позапланові перевірки діяльності шести операторів газорозподільних мереж. Це Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз і Чернігівгаз. Сьогодні стартувала перевірка Закарпатгаз і Хмельницькгаз", - написала Кривенко.За її словами, перевірки триватимуть до середини квітня."Результати будуть публічно оприлюднені і обговорені", - підкреслила глава НКРЕКП.

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