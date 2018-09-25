Помер чоловік, якого у селі під Луцьком збив патрульний
Сьогодні, 15:18
Чоловік, якого збили патрульні на службовому авто у Рованцях, помер у лікарні.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Він розповів, що чоловік, який постраждав у ДТП, помер 11 березня ввечері у відділенні анестезіології.
Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 11 лютого. Відомо, що загиблий – працівник Луцького електротранспортного підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Він розповів, що чоловік, який постраждав у ДТП, помер 11 березня ввечері у відділенні анестезіології.
Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 11 лютого. Відомо, що загиблий – працівник Луцького електротранспортного підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
дуже шкода чоловіка. співчуття родині.
Останні новини
Стрілянина на автомийці у Луцьку: таксиста і охоронця судили за приховування злочину
Сьогодні, 15:42
Помер чоловік, якого у селі під Луцьком збив патрульний
Сьогодні, 15:18
Біля Луцька будуватимуть стильні котеджі. ФОТО*
Сьогодні, 15:02
Через зайві суми в платіжках перевіряють «Волиньгаз»
Сьогодні, 14:48