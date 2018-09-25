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Помер чоловік, якого у селі під Луцьком збив патрульний

Помер чоловік, якого у селі під Луцьком збив патрульний
Чоловік, якого збили патрульні на службовому авто у Рованцях, помер у лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Він розповів, що чоловік, який постраждав у ДТП, помер 11 березня ввечері у відділенні анестезіології.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 11 лютого. Відомо, що загиблий – працівник Луцького електротранспортного підприємства.

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Теги: смерть, аварія, патрульні, Рованці
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Коментарі 1
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дуже шкода чоловіка. співчуття родині.
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