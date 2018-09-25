Помер чоловік, якого у селі під Луцьком збив патрульний





Про це Інформаційному агентству Андрій Смольянінов.



Він розповів, що чоловік, який постраждав у ДТП, помер 11 березня ввечері у відділенні анестезіології.



Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 11 лютого. Відомо, що загиблий – працівник Луцького електротранспортного підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, якого збили патрульні на службовому авто у Рованцях , помер у лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарніВін розповів, що чоловік, який постраждав у ДТП, помер 11 березня ввечері у відділенні анестезіології.Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 11 лютого. Відомо, що загиблий – працівник Луцького електротранспортного підприємства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію