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У Рожищі через негоду позривало шифер з дахів

У Рожищі через негоду позривало шифер з дахів
Вітер, котрий вирував протягом кількох днів, накоїв лиха у Рожищі.

Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.

Як повідомив керівник Рожищенського ПЖКГ Анатолій Медвєдєв, найбільше постраждали будівлі на вулиці Кондратюка, 18, Привокзальній, 8, Незалежності, 90, Чайковського, 19 та Чехова,21. Там негода позривала шифер з дахів.

За словами посадовця, деякі будинки комунальники вже відремонтували, решту – "залатають" протягом вівторка 12 березня.


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Теги: Рожище, вітер, негода
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