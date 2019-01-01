У Рожищі через негоду позривало шифер з дахів
Сьогодні, 16:02
Вітер, котрий вирував протягом кількох днів, накоїв лиха у Рожищі.
Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.
Як повідомив керівник Рожищенського ПЖКГ Анатолій Медвєдєв, найбільше постраждали будівлі на вулиці Кондратюка, 18, Привокзальній, 8, Незалежності, 90, Чайковського, 19 та Чехова,21. Там негода позривала шифер з дахів.
За словами посадовця, деякі будинки комунальники вже відремонтували, решту – "залатають" протягом вівторка 12 березня.
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Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.
Як повідомив керівник Рожищенського ПЖКГ Анатолій Медвєдєв, найбільше постраждали будівлі на вулиці Кондратюка, 18, Привокзальній, 8, Незалежності, 90, Чайковського, 19 та Чехова,21. Там негода позривала шифер з дахів.
За словами посадовця, деякі будинки комунальники вже відремонтували, решту – "залатають" протягом вівторка 12 березня.
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