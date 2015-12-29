У Ковелі запрацював молодіжний центр. ВІДЕО
Сьогодні, 19:31
У Ковелі з'явився молодіжний центр “Місто ідей”.
Про це пише Про Ковель.
У ковельської молоді з’явився новий майданчик для спілкування та самореалізації. Таку місію взяв на себе молодіжний центр “Місто ідей”.
Його створили з ініціативи молодіжних організацій за підтримки міської влади.
Детальніше - в сюжеті 12 каналу.
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Про це пише Про Ковель.
У ковельської молоді з’явився новий майданчик для спілкування та самореалізації. Таку місію взяв на себе молодіжний центр “Місто ідей”.
Його створили з ініціативи молодіжних організацій за підтримки міської влади.
Детальніше - в сюжеті 12 каналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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