У Ковелі запрацював молодіжний центр. ВІДЕО





Про це пише



У ковельської молоді з’явився новий майданчик для спілкування та самореалізації. Таку місію взяв на себе молодіжний центр “Місто ідей”.



Його створили з ініціативи молодіжних організацій за підтримки міської влади.



Детальніше - в сюжеті 12 каналу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі з'явився молодіжний центр “Місто ідей”.Про це пише Про Ковель У ковельської молоді з’явився новий майданчик для спілкування та самореалізації. Таку місію взяв на себе молодіжний центр “Місто ідей”.Його створили з ініціативи молодіжних організацій за підтримки міської влади.Детальніше - в сюжеті 12 каналу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію