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У Ковелі запрацював молодіжний центр. ВІДЕО

У Ковелі запрацював молодіжний центр. ВІДЕО
У Ковелі з'явився молодіжний центр “Місто ідей”.

Про це пише Про Ковель.

У ковельської молоді з’явився новий майданчик для спілкування та самореалізації. Таку місію взяв на себе молодіжний центр “Місто ідей”.

Його створили з ініціативи молодіжних організацій за підтримки міської влади.

Детальніше - в сюжеті 12 каналу.


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Теги: Ковель, молодь
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