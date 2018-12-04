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На волинському курорті влаштують новий фестиваль

На волинському курорті влаштують новий фестиваль
В Шацькому районі, а саме в санаторії «Лісова пісня», відбудеться перший відкритий фестиваль-конкурс вокально-хорового та хореографічного мистецтва «Лісова пісня 2019».

Організатори запрошують до участі в мистецькому заході солістів, дуети, квартети, ансамблі, а також просять відгукнутися спонсорів, - пише Район. Шацьк.

Фестиваль запланований на 17-19 травня.

На волинському курорті влаштують новий фестиваль


Місце проведення: село Гаївка, санаторій «Лісова пісня».

Контактні телефони:

097 443 34 18

097 905 24 13.

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Теги: фестиваль, Волинь, Шацьк
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