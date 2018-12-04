На волинському курорті влаштують новий фестиваль
Сьогодні, 16:14
В Шацькому районі, а саме в санаторії «Лісова пісня», відбудеться перший відкритий фестиваль-конкурс вокально-хорового та хореографічного мистецтва «Лісова пісня 2019».
Організатори запрошують до участі в мистецькому заході солістів, дуети, квартети, ансамблі, а також просять відгукнутися спонсорів, - пише Район. Шацьк.
Фестиваль запланований на 17-19 травня.
Місце проведення: село Гаївка, санаторій «Лісова пісня».
Контактні телефони:
097 443 34 18
097 905 24 13.
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Організатори запрошують до участі в мистецькому заході солістів, дуети, квартети, ансамблі, а також просять відгукнутися спонсорів, - пише Район. Шацьк.
Фестиваль запланований на 17-19 травня.
Місце проведення: село Гаївка, санаторій «Лісова пісня».
Контактні телефони:
097 443 34 18
097 905 24 13.
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