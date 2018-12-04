На волинському курорті влаштують новий фестиваль





Організатори запрошують до участі в мистецькому заході солістів, дуети, квартети, ансамблі, а також просять відгукнутися спонсорів, - пише



Фестиваль запланований на 17-19 травня.







Місце проведення: село Гаївка, санаторій «Лісова пісня».



Контактні телефони:



097 443 34 18



097 905 24 13.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Шацькому районі, а саме в санаторії «Лісова пісня», відбудеться перший відкритий фестиваль-конкурс вокально-хорового та хореографічного мистецтва «Лісова пісня 2019».Організатори запрошують до участі в мистецькому заході солістів, дуети, квартети, ансамблі, а також просять відгукнутися спонсорів, - пише Район. Шацьк Фестиваль запланований на 17-19 травня.Місце проведення: село Гаївка, санаторій «Лісова пісня».Контактні телефони:097 443 34 18097 905 24 13.

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