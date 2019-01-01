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Вигравай 10 днів у spa від «ПортCity»*

Вигравай 10 днів у spa від «ПортCity»*
Весна має приносити радість та задоволення! З 1 по 31 березня відправляйтесь на шопінг у будь-який заклад чи магазин ПортCity (окрім гіпермаркету Там Там) та вигравайте 10 незабутніх днів задоволення в spa-комплексі.

Умови прості: потрібно здійснити покупку від 300 гривень, на чеку вказати прізвище, ім’я та номер телефону, вкинути чек в лототрон на 1 поверсі ПортCity та прийти на розіграш 1 квітня о 19:00.

Особиста присутніть на розіграші обов’язкова!

Ця весна буде особливою з ПортCity, ми гарантуємо!

Вигравай 10 днів у spa від «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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