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Ковельські виконавці цьогоріч «вибили» з боржників понад 2 300 000 гривень аліментів

Ковельські виконавці цьогоріч «вибили» з боржників понад 2 300 000 гривень аліментів
Працівники Ковельського міськрайонного відділу ДВС з початку року стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів.

Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

"Державні виконавці Волині показують вдалі результати роботи щодо стягнення аліментів. Так, хочемо сьогодні висвітлити роботу Ковельського міськрайонного відділу ДВС області. Його працівники у цьому році стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів на утримання дітей. Пишаємося результатами. Так тримати!" похвалився очільник юстиції Волині Антон Кустик.

Ковельські виконавці цьогоріч «вибили» з боржників понад 2 300 000 гривень аліментів

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Теги: аліменти, гроші
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