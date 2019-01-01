Ковельські виконавці цьогоріч «вибили» з боржників понад 2 300 000 гривень аліментів
Сьогодні, 16:31
Працівники Ковельського міськрайонного відділу ДВС з початку року стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів.
Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
"Державні виконавці Волині показують вдалі результати роботи щодо стягнення аліментів. Так, хочемо сьогодні висвітлити роботу Ковельського міськрайонного відділу ДВС області. Його працівники у цьому році стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів на утримання дітей. Пишаємося результатами. Так тримати!" похвалився очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
"Державні виконавці Волині показують вдалі результати роботи щодо стягнення аліментів. Так, хочемо сьогодні висвітлити роботу Ковельського міськрайонного відділу ДВС області. Його працівники у цьому році стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів на утримання дітей. Пишаємося результатами. Так тримати!" похвалився очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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