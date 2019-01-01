Ковельські виконавці цьогоріч «вибили» з боржників понад 2 300 000 гривень аліментів





Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.



"Державні виконавці Волині показують вдалі результати роботи щодо стягнення аліментів. Так, хочемо сьогодні висвітлити роботу Ковельського міськрайонного відділу ДВС області. Його працівники у цьому році стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів на утримання дітей. Пишаємося результатами. Так тримати!" похвалився очільник юстиції Волині Антон Кустик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ковельського міськрайонного відділу ДВС з початку року стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів.Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області."Державні виконавці Волині показують вдалі результати роботи щодо стягнення аліментів. Так, хочемо сьогодні висвітлити роботу Ковельського міськрайонного відділу ДВС області. Його працівники у цьому році стягнули понад 2 336 000 гривень аліментів на утримання дітей. Пишаємося результатами. Так тримати!" похвалився очільник юстиції Волині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію