вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан закликають допомогти купити квартиру для сім'ї, яка продала житло задля порятунку доньки

Лучан закликають допомогти купити квартиру для сім'ї, яка продала житло задля порятунку доньки
Небайдужі лучани просять допомогти купити квартиру для сім'ї Яценюків, які вимушено продали житло задля порятунку своєї доньки.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Зазначається, що минулого року, сім'я Яценюків, не дочекавшись допомоги від держави, вимушено продали свою квартиру у Луцьку та взяли на себе багато кредитних забов'язань, задля спасіння своєї доньки, учениці 7-го класу луцької гімназії №14 імені Ангеліни Яценюк, в якої діагностували судинну мальформацію.

Вже цього місяця, дитину мають прооперувати, але при позитивних прогнозах, дитину по факту привезуть після операції в стару, непристосовану до елементарних умов хатину без зручностей на околиці міста, в яку переїхала сім'я після продажу квартири.

"Сьогодні ми не можемо стояти осторонь біди людей які потрапили в складну життєву ситуацію. Хочу нагадати що саме завдяки допомозі небайдужих, а не компетентних державних органів, щороку врятовується сотні людських життів. Тому думаю і наша громада не буде проти, як замість декількох клумб, чи ста метрів бруківки, в цієї сім'ї з'явиться затишна нова оселя. Незважаючи на всі недопрацювання, та політичні передвиборчі баталії, давайте всі разом покажемо що ми дійсно маємо право називатися", - пише автор петиції Токаренко Ілля Олексійович.

Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1220?fbclid=IwAR1if0SbLkbtSaALzER3O1ERk8SwCHBINGy08sETCU15-lbaA-cq7kTHmkY

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікування, судинна пухлина, Ангеліна Яценюк, квартира, операція, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ваш родич в поліції: на Волині літніх людей масово «кидають» на гроші
Сьогодні, 16:42
Лучан закликають допомогти купити квартиру для сім'ї, яка продала житло задля порятунку доньки
Сьогодні, 16:36
Ковельські виконавці цьогоріч «вибили» з боржників понад 2 300 000 гривень аліментів
Сьогодні, 16:31
На волинському курорті влаштують новий фестиваль
Сьогодні, 16:14
У Рожищі через негоду позривало шифер з дахів
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
22 лютий, 03:04
Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині
16 лютий, 23:26
Терміново прооперували волинського бійця, який підірвався на розтяжці Терміново прооперували волинського бійця, який підірвався на розтяжці
08 квітень, 2017, 09:18
На важку операцію волинянці потрібні 65 тисяч доларів На важку операцію волинянці потрібні 65 тисяч доларів
17 грудень, 2016, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
11 березень, 11:03
 1
Ваш родич в поліції: на Волині літніх людей масово «кидають» на гроші
Сьогодні, 16:42
 0
Лучан закликають допомогти купити квартиру для сім'ї, яка продала житло задля порятунку доньки
Сьогодні, 16:36
 0
Ковельські виконавці цьогоріч «вибили» з боржників понад 2 300 000 гривень аліментів
Сьогодні, 16:31
 0
На волинському курорті влаштують новий фестиваль
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8