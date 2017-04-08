Лучан закликають допомогти купити квартиру для сім'ї, яка продала житло задля порятунку доньки
Сьогодні, 16:36
Небайдужі лучани просять допомогти купити квартиру для сім'ї Яценюків, які вимушено продали житло задля порятунку своєї доньки.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Зазначається, що минулого року, сім'я Яценюків, не дочекавшись допомоги від держави, вимушено продали свою квартиру у Луцьку та взяли на себе багато кредитних забов'язань, задля спасіння своєї доньки, учениці 7-го класу луцької гімназії №14 імені Ангеліни Яценюк, в якої діагностували судинну мальформацію.
Вже цього місяця, дитину мають прооперувати, але при позитивних прогнозах, дитину по факту привезуть після операції в стару, непристосовану до елементарних умов хатину без зручностей на околиці міста, в яку переїхала сім'я після продажу квартири.
"Сьогодні ми не можемо стояти осторонь біди людей які потрапили в складну життєву ситуацію. Хочу нагадати що саме завдяки допомозі небайдужих, а не компетентних державних органів, щороку врятовується сотні людських життів. Тому думаю і наша громада не буде проти, як замість декількох клумб, чи ста метрів бруківки, в цієї сім'ї з'явиться затишна нова оселя. Незважаючи на всі недопрацювання, та політичні передвиборчі баталії, давайте всі разом покажемо що ми дійсно маємо право називатися", - пише автор петиції Токаренко Ілля Олексійович.
Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1220?fbclid=IwAR1if0SbLkbtSaALzER3O1ERk8SwCHBINGy08sETCU15-lbaA-cq7kTHmkY
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Зазначається, що минулого року, сім'я Яценюків, не дочекавшись допомоги від держави, вимушено продали свою квартиру у Луцьку та взяли на себе багато кредитних забов'язань, задля спасіння своєї доньки, учениці 7-го класу луцької гімназії №14 імені Ангеліни Яценюк, в якої діагностували судинну мальформацію.
Вже цього місяця, дитину мають прооперувати, але при позитивних прогнозах, дитину по факту привезуть після операції в стару, непристосовану до елементарних умов хатину без зручностей на околиці міста, в яку переїхала сім'я після продажу квартири.
"Сьогодні ми не можемо стояти осторонь біди людей які потрапили в складну життєву ситуацію. Хочу нагадати що саме завдяки допомозі небайдужих, а не компетентних державних органів, щороку врятовується сотні людських життів. Тому думаю і наша громада не буде проти, як замість декількох клумб, чи ста метрів бруківки, в цієї сім'ї з'явиться затишна нова оселя. Незважаючи на всі недопрацювання, та політичні передвиборчі баталії, давайте всі разом покажемо що ми дійсно маємо право називатися", - пише автор петиції Токаренко Ілля Олексійович.
Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1220?fbclid=IwAR1if0SbLkbtSaALzER3O1ERk8SwCHBINGy08sETCU15-lbaA-cq7kTHmkY
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