Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО

У Волинській обласній інфекційній лікарні тривають ремонтні роботи.Волинська обласна інфекційна лікарня надає допомогу пацієнтам з інфекційною патологією з усієї області та міста Луцька, - повідомили у луцькій мерії.Щорічно тут лікуються понад 5 тис. волинян, близько 3 тис. отримують консультативну допомогу. З загального числа пацієнтів 60-75% є мешканцями міста Луцька, понад 60% – діти. Близько 10% хворих потребують інтенсивної терапії.Проте, вже більш як 20 років тут не проводились капітальні ремонти приміщень. Системи водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції не оновлювались із моменту будівництва у 1961 році. Відтак, у 2018 році прийняли рішення про фінансування капітального ремонту закладу. На ці потреби виділили більше 29 млн грн, з яких 10 млн грн із міського бюджету.У закладі провели комплексний ремонт внутрішніх приміщень, коридорів. Великі палати реконструювали на менші, у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог, створили нові санвузли. Виконали заміну системи водопостачання та водовідведення, проводять повне оновлення вентиляційної та протипожежної системи, електроживлення, внутрішнє оздоблення приміщень.Планують, що ремонт завершиться у червні поточного року.