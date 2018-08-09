вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО

Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
У Волинській обласній інфекційній лікарні тривають ремонтні роботи.

Волинська обласна інфекційна лікарня надає допомогу пацієнтам з інфекційною патологією з усієї області та міста Луцька, - повідомили у луцькій мерії.

Щорічно тут лікуються понад 5 тис. волинян, близько 3 тис. отримують консультативну допомогу. З загального числа пацієнтів 60-75% є мешканцями міста Луцька, понад 60% – діти. Близько 10% хворих потребують інтенсивної терапії.

Проте, вже більш як 20 років тут не проводились капітальні ремонти приміщень. Системи водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції не оновлювались із моменту будівництва у 1961 році. Відтак, у 2018 році прийняли рішення про фінансування капітального ремонту закладу. На ці потреби виділили більше 29 млн грн, з яких 10 млн грн із міського бюджету.

У закладі провели комплексний ремонт внутрішніх приміщень, коридорів. Великі палати реконструювали на менші, у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог, створили нові санвузли. Виконали заміну системи водопостачання та водовідведення, проводять повне оновлення вентиляційної та протипожежної системи, електроживлення, внутрішнє оздоблення приміщень.

Планують, що ремонт завершиться у червні поточного року.

Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, лікарня, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 17:19
20-річний волинянин за наругу над могилами може сісти на 7 років
Сьогодні, 17:13
Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Ваш родич в поліції: на Волині літніх людей масово «кидають» на гроші
Сьогодні, 16:42
Лучан закликають допомогти купити квартиру для сім'ї, яка продала житло задля порятунку доньки
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 2018, 18:39
Волинянам встановлюють нові клапани серця за гроші Світового банку Волинянам встановлюють нові клапани серця за гроші Світового банку
25 липень, 2018, 14:48
У волинські лікарні привезли медобладнання на 200 тисяч доларів У волинські лікарні привезли медобладнання на 200 тисяч доларів
06 липень, 2018, 16:20
У луцькій поліклініці №2 оновили відділення денного стаціонару. ФОТО У луцькій поліклініці №2 оновили відділення денного стаціонару. ФОТО
05 березень, 18:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
11 березень, 11:03
 1
На Волині влаштували турнір з флорболу. ФОТО
Сьогодні, 18:15
 0
Коли ремонтуватимуть луцькі дороги, які зійшли разом зі снігом
Сьогодні, 18:02
 0
П’ятеро людей потрапили до лікарні через отруєння круасанами
Сьогодні, 18:00
 0
У волинського атовця поцупили вікна в новобудові
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8