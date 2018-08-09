Показали, як ремонтують волинську «інфекційку» за майже 30 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Волинській обласній інфекційній лікарні тривають ремонтні роботи.
Волинська обласна інфекційна лікарня надає допомогу пацієнтам з інфекційною патологією з усієї області та міста Луцька, - повідомили у луцькій мерії.
Щорічно тут лікуються понад 5 тис. волинян, близько 3 тис. отримують консультативну допомогу. З загального числа пацієнтів 60-75% є мешканцями міста Луцька, понад 60% – діти. Близько 10% хворих потребують інтенсивної терапії.
Проте, вже більш як 20 років тут не проводились капітальні ремонти приміщень. Системи водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції не оновлювались із моменту будівництва у 1961 році. Відтак, у 2018 році прийняли рішення про фінансування капітального ремонту закладу. На ці потреби виділили більше 29 млн грн, з яких 10 млн грн із міського бюджету.
У закладі провели комплексний ремонт внутрішніх приміщень, коридорів. Великі палати реконструювали на менші, у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог, створили нові санвузли. Виконали заміну системи водопостачання та водовідведення, проводять повне оновлення вентиляційної та протипожежної системи, електроживлення, внутрішнє оздоблення приміщень.
Планують, що ремонт завершиться у червні поточного року.
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Волинська обласна інфекційна лікарня надає допомогу пацієнтам з інфекційною патологією з усієї області та міста Луцька, - повідомили у луцькій мерії.
Щорічно тут лікуються понад 5 тис. волинян, близько 3 тис. отримують консультативну допомогу. З загального числа пацієнтів 60-75% є мешканцями міста Луцька, понад 60% – діти. Близько 10% хворих потребують інтенсивної терапії.
Проте, вже більш як 20 років тут не проводились капітальні ремонти приміщень. Системи водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції не оновлювались із моменту будівництва у 1961 році. Відтак, у 2018 році прийняли рішення про фінансування капітального ремонту закладу. На ці потреби виділили більше 29 млн грн, з яких 10 млн грн із міського бюджету.
У закладі провели комплексний ремонт внутрішніх приміщень, коридорів. Великі палати реконструювали на менші, у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог, створили нові санвузли. Виконали заміну системи водопостачання та водовідведення, проводять повне оновлення вентиляційної та протипожежної системи, електроживлення, внутрішнє оздоблення приміщень.
Планують, що ремонт завершиться у червні поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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