20-річний волинянин за наругу над могилами може сісти на 7 років





Підозрюваному загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Співробітники кримінальної поліції



До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.



Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до чотирьох років, або до семи років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

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