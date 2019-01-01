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20-річний волинянин за наругу над могилами може сісти на 7 років

20-річний волинянин за наругу над могилами може сісти на 7 років
У Нововолинську слідчі повідомили 20-річному жителю області про підозру у вчиненні наруги над могилою.

Підозрюваному загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Співробітники кримінальної поліції викрили 20-річного чоловіка без постійного місця проживання у вчиненні двох крадіжок із кладовища у Нововолинську. Зловмисник викопував із землі металеві швелера, на які були встановлені пам’ятники. Викрадені швелера вилучили.

До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до чотирьох років, або до семи років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

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Теги: кримінал, крадіжка
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