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Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку

Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Луцький міськрайонний суд заперечив інформацію журналістів про те, що на волю нібито випустили чотирьох учасників стрілянини на Набережній у Луцьку.

Про це йдеться на сайті суду.

За інформацією суду, ця інформація є недостовірною, не відповідає дійсним обставинам справи та не має жодного правового підґрунтя.

Раніше за підозрою у вчиненні хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї, були затримані четверо осіб. На стадії досудового розслідування підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Далі ж двом підозрюваним змінили раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 396 Кримінального кодексу України, в зв’язку з чим, запобіжний захід було змінено з тримання під вартою на домашній арешт.

За інформацією суду, інші двоє підозрюваних наразі перебувають у слідчому ізоляторі, розпочато судове розслідування.

4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України позбавив волі двох підозрюваних на 2 роки умовно.

Луцький міськрайонний суд додає, що оціночні судження з приводу того, що «У Луцьку Суд звільнив з-під варти чотирьох учасників стрілянини на луцькій автомийці…» є необгрунтованими та неприпустимими.

Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.

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Теги: Луцьк, суд, стрілянина, Набережна, автомийка
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