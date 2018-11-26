Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку





Про це йдеться на сайті суду.



За інформацією суду, ця інформація є недостовірною, не відповідає дійсним обставинам справи та не має жодного правового підґрунтя.



Раніше за підозрою у вчиненні хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї, були затримані четверо осіб. На стадії досудового розслідування підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Далі ж двом підозрюваним змінили раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 396 Кримінального кодексу України, в зв’язку з чим, запобіжний захід було змінено з тримання під вартою на домашній арешт.



За інформацією суду, інші двоє підозрюваних наразі перебувають у слідчому ізоляторі, розпочато судове розслідування.



4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України



Луцький міськрайонний суд додає, що оціночні судження з приводу того, що «У Луцьку Суд звільнив з-під варти чотирьох учасників стрілянини на луцькій автомийці…» є необгрунтованими та неприпустимими.



Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.



У її результаті загинув лучанин,

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