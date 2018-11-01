Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу





Про це стало відомо під час засідання сесії районної ради 7 березня, - пише



Згідно з рішенням, 15 тисяч гривень одержить сім’я Гнаткевича О.А. з Горохова, по 30 тисяч гривень одержать сім’ї Рибачук О.А. та Гребенки Л.А. з Печихвіст та Горохова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Горохівської районної ради виділили 75 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги жителям району, які постраждали внаслідок пожеж.Про це стало відомо під час засідання сесії районної ради 7 березня, - пише Район.Горохів Згідно з рішенням, 15 тисяч гривень одержить сім’яз Горохова, по 30 тисяч гривень одержать сім’їтаз Печихвіст та Горохова.

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