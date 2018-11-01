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Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу

Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу
Депутати Горохівської районної ради виділили 75 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги жителям району, які постраждали внаслідок пожеж.

Про це стало відомо під час засідання сесії районної ради 7 березня, - пише Район.Горохів.

Згідно з рішенням, 15 тисяч гривень одержить сім’я Гнаткевича О.А. з Горохова, по 30 тисяч гривень одержать сім’ї Рибачук О.А. та Гребенки Л.А. з Печихвіст та Горохова.

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Теги: Горохів, допомога, пожежа
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