Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу
Сьогодні, 17:29
Депутати Горохівської районної ради виділили 75 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги жителям району, які постраждали внаслідок пожеж.
Про це стало відомо під час засідання сесії районної ради 7 березня, - пише Район.Горохів.
Згідно з рішенням, 15 тисяч гривень одержить сім’я Гнаткевича О.А. з Горохова, по 30 тисяч гривень одержать сім’ї Рибачук О.А. та Гребенки Л.А. з Печихвіст та Горохова.
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Про це стало відомо під час засідання сесії районної ради 7 березня, - пише Район.Горохів.
Згідно з рішенням, 15 тисяч гривень одержить сім’я Гнаткевича О.А. з Горохова, по 30 тисяч гривень одержать сім’ї Рибачук О.А. та Гребенки Л.А. з Печихвіст та Горохова.
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