Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня





У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.



У Любешеві можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +6…+8.



Вітер західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.У Любешеві можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +6…+8.Вітер західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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