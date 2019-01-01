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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.

У Любешеві можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +6…+8.

Вітер західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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