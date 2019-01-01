Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.
У Любешеві можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +6…+8.
Вітер західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.
У Любешеві можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +6…+8.
Вітер західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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