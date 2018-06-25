Коли ремонтуватимуть луцькі дороги, які зійшли разом зі снігом
Сьогодні, 18:02
Наступного тижня у Луцьку планують почати ремонтувати дороги, які пошкодились під час зими.
Про це Першому розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.
З його слів, поки латати ями немає змоги – асфальтні заводи ще не працюють, а температура повітря опускається до трьох градусів морозу.
«Сьогодні ще сніг йшов – працювати з асфальтом поки не можна. Почнемо, коли не буде мінусових температур. Можливо, на початку наступного тижня», - сказав посадовець.
Юрій Крась розповів, що в першу чергу ремонтуватимуть вулиці з найбільшим трафіком – Карпенка-Карого, Рівненську, проспекти Відродження і Соборності.
Для цього використовуватимуть два методи – картовий (вирізування великих шматків пошкодженого асфальту і заміна його на новий) і струменевий (заливання ям і тріщин бітумом і щебенем).
На поточний ремонт доріг у Луцьку передбачили 20 мільйонів гривень.
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Про це Першому розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.
З його слів, поки латати ями немає змоги – асфальтні заводи ще не працюють, а температура повітря опускається до трьох градусів морозу.
«Сьогодні ще сніг йшов – працювати з асфальтом поки не можна. Почнемо, коли не буде мінусових температур. Можливо, на початку наступного тижня», - сказав посадовець.
Юрій Крась розповів, що в першу чергу ремонтуватимуть вулиці з найбільшим трафіком – Карпенка-Карого, Рівненську, проспекти Відродження і Соборності.
Для цього використовуватимуть два методи – картовий (вирізування великих шматків пошкодженого асфальту і заміна його на новий) і струменевий (заливання ям і тріщин бітумом і щебенем).
На поточний ремонт доріг у Луцьку передбачили 20 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Набережну і ківерцівську зробіть а то водії вас голою лупою про катають по ній якщо цього року капітальний ремонт не зробите ... Дограєтесь !!!
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