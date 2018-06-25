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Коли ремонтуватимуть луцькі дороги, які зійшли разом зі снігом

Коли ремонтуватимуть луцькі дороги, які зійшли разом зі снігом
Наступного тижня у Луцьку планують почати ремонтувати дороги, які пошкодились під час зими.

Про це Першому розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.

З його слів, поки латати ями немає змоги – асфальтні заводи ще не працюють, а температура повітря опускається до трьох градусів морозу.

«Сьогодні ще сніг йшов – працювати з асфальтом поки не можна. Почнемо, коли не буде мінусових температур. Можливо, на початку наступного тижня», - сказав посадовець.

Юрій Крась розповів, що в першу чергу ремонтуватимуть вулиці з найбільшим трафіком – Карпенка-Карого, Рівненську, проспекти Відродження і Соборності.

Для цього використовуватимуть два методи – картовий (вирізування великих шматків пошкодженого асфальту і заміна його на новий) і струменевий (заливання ям і тріщин бітумом і щебенем).

На поточний ремонт доріг у Луцьку передбачили 20 мільйонів гривень.

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Теги: дороги, Луцьк, ремонт
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Коментарі 1
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Набережну і ківерцівську зробіть а то водії вас голою лупою про катають по ній якщо цього року капітальний ремонт не зробите ... Дограєтесь !!!
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