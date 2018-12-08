У ковельських школах дітей навчать сортувати сміття





Повідомляють на офіційному сайті



Основне його завдання полягає в навчанні школярів правильно сортувати відходи, розподіляючи ресурсноцінні компоненти (папір, скло, метал, пластик) і органічні рештки.



"З міського фонду охорони навколишнього природного середовища виділені кошти на оплату навчальних лекцій для школярів. Також за гроші фонду придбано сортувальні набори початківця, які складаються з трьох контейнерів, виготовлених з п’ятишарового картону з ламінованими верхніми кришками та призначені для багаторазового використання. Вартість одного набору становить 500 гривень. У міській гімназії встановили 6 комплектів, а у ЗОШ №10 – 14," - розповідає головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.





Сортуючи сміття, та здаючи на переробку, заклади отримають кошти, які в подальшому спрямують на потреби, визначені саме школярами шляхом голосування (придбання спортивного інвентаря, розвиваючих ігор, проведення різноманітних екскурсій, походів тощо).



З хорошим почином колектив ЗОШ №10 привітав міський голова Олег Кіндер. Олег Олексійович звернувся до найменших школяриків і закликав їх бути господарями у своєму місті. Він наголосив, що від кожного залежить, яким буде Ковель завтра і Україна загалом. Важливо, аби діти дотримувались правил поведінки не лише в школі, але й коли вони відпочивають з батьками, гуляють на вулиці, треба, щоб це стало стилем їх життя.



Олег Олексійович переконаний, якщо учні побачать, що за побутові відходи можна отримати ще й кошти, це додасть їм більшого азарту і бажання займатись сортуванням сміття.



Сьогодні гості з Києва, представники громадської організації “Україна без сміття” читають лекції у міській гімназії та ЗОШ№10. Практично усі школярі цих навчальних закладів їх прослухають і довідаються від спеціалістів, чим загрожує планеті накопичення побутових відходів і як можна розумно використати пластик, папір, скло, яку отримати з цього вигоду.



Зокрема, лектор Катерина Хоменко каже, що поки в Україні 96 відсотків відходів відвозять на полігони і лише 2-4% - переробляється.



“Ми дуже раді, що у Ковелі зацікавились питанням розподілу сміття. Буду сподіватись, що після моїх лекцій діти більш відповідально будуть ставитись до сортування відходів. Дуже добре, що налагоджений процес з його вивозом з навчальних закладів, тобто школа отримає кошти. Якщо за ці гроші зможуть закупити щоденники з переробленого матеріалу, або якісь інші речі, це буде мотивувати дітей здавати сировину і далі. Це хороша справа і хочеться, щоб вона мала продовження”, - вважає громадська активістка.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 12 березня у Ковелі на базі міської гімназії імені Олени Пчілки і ЗОШ №10 розпочали реалізацію освітнього екологічного проекту «Україна без сміття».Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради Основне його завдання полягає в навчанні школярів правильно сортувати відходи, розподіляючи ресурсноцінні компоненти (папір, скло, метал, пластик) і органічні рештки."З міського фонду охорони навколишнього природного середовища виділені кошти на оплату навчальних лекцій для школярів. Також за гроші фонду придбано сортувальні набори початківця, які складаються з трьох контейнерів, виготовлених з п’ятишарового картону з ламінованими верхніми кришками та призначені для багаторазового використання. Вартість одного набору становить 500 гривень. У міській гімназії встановили 6 комплектів, а у ЗОШ №10 – 14," - розповідає головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпекиСортуючи сміття, та здаючи на переробку, заклади отримають кошти, які в подальшому спрямують на потреби, визначені саме школярами шляхом голосування (придбання спортивного інвентаря, розвиваючих ігор, проведення різноманітних екскурсій, походів тощо).З хорошим почином колектив ЗОШ №10 привітав міський голова. Олег Олексійович звернувся до найменших школяриків і закликав їх бути господарями у своєму місті. Він наголосив, що від кожного залежить, яким буде Ковель завтра і Україна загалом. Важливо, аби діти дотримувались правил поведінки не лише в школі, але й коли вони відпочивають з батьками, гуляють на вулиці, треба, щоб це стало стилем їх життя.Олег Олексійович переконаний, якщо учні побачать, що за побутові відходи можна отримати ще й кошти, це додасть їм більшого азарту і бажання займатись сортуванням сміття.Сьогодні гості з Києва, представники громадської організації “Україна без сміття” читають лекції у міській гімназії та ЗОШ№10. Практично усі школярі цих навчальних закладів їх прослухають і довідаються від спеціалістів, чим загрожує планеті накопичення побутових відходів і як можна розумно використати пластик, папір, скло, яку отримати з цього вигоду.Зокрема, лектор Катерина Хоменко каже, що поки в Україні 96 відсотків відходів відвозять на полігони і лише 2-4% - переробляється.“Ми дуже раді, що у Ковелі зацікавились питанням розподілу сміття. Буду сподіватись, що після моїх лекцій діти більш відповідально будуть ставитись до сортування відходів. Дуже добре, що налагоджений процес з його вивозом з навчальних закладів, тобто школа отримає кошти. Якщо за ці гроші зможуть закупити щоденники з переробленого матеріалу, або якісь інші речі, це буде мотивувати дітей здавати сировину і далі. Це хороша справа і хочеться, щоб вона мала продовження”, - вважає громадська активістка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію