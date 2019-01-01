Збив людину на пішохідному переході: у Луцьку засудили водія маршрутки





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



Як вдалося встановити під час судового засідання, 23 травня 2017 року обвинувачений, керуючи автобусом по маршруту №23 на проспекті Соборності, рухався зі швидкістю 52,8 км/год. Під'їжджаючи до регульованого пішохідного переходу навпроти ТЦ "Гостинець", водій неправильно оцінив дорожню обстановку, не загальмував та допустив наїзд на пішохода. Зазначимо, що чоловік переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, проте на заборонений сигнал для пішоходів.



Внаслідок ДТП постраждалий отримав численні тяжкі травми.



Водій маршрутки своєї вини не визнав та розповів деталі ДТП. З його слів, один із пішоходів йшов спереду, інший – позаду. В цей час він повернув кермо ліворуч і пригальмував, щоб їх пропустити. Той, що йшов позаду, наздогнав першого, і в цей момент вони зупинились та подивилися на автобус. Він же рухався середньою смугою, натомість пішоходи перебували на крайній правій. Помітивши за 20 метрів, що пішоходи його пропускають, водій перестав гальмувати та почав набирати швидкість. Коли маршрутка була вже за декілька метрів до пішохідного переходу, один із чоловіків різко почав бігти, натомість швидкість автобуса в цей момент складала близько 50 км/год.



Зі слів водія, побачивши це, він відразу почав екстренно гальмувати, однак уникнути зіткнення не встиг та здійснив наїзд на людину. Та додав, що відразу ж зателефонував та викликав швидку медичну допомогу, поліцію, а також повідомив власника транспортного засобу. На думку водія, небезпека виникла з моменту зміни темпу руху пішоходів і, якби чоловік не кинувся бігти, то ДТП не сталося б, оскільки він встиг би їх об'їхати.



Незважаючи на невизнання вини водієм маршрутки, вона була доведена всіма зібраними доказами.



Мати потерпілого розповіла суду, що обставин ДТП не знає, однак бачила відео. З її слів, на даний час її син потребує щоденного догляду, оскільки перебуває без свідомості у лежачому стані, визнаний інвалідом І групи та над ним встановлено опіку.



Взявши до уваги всі обставини справи, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Окрім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого, зокрема, про стягнення з ПАТ "Луцьке автотранспортне підприємство 10701" 377 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій луцької маршрутки №23 був засуджений до 4 років позбавлення волі за те, що збив пішохода біля ТЦ "Гостинець".Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА Волинські Новини Як вдалося встановити під час судового засідання, 23 травня 2017 року обвинувачений, керуючи автобусом по маршруту №23 на проспекті Соборності, рухався зі швидкістю 52,8 км/год. Під'їжджаючи до регульованого пішохідного переходу навпроти ТЦ "Гостинець", водій неправильно оцінив дорожню обстановку, не загальмував та допустив наїзд на пішохода. Зазначимо, що чоловік переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, проте на заборонений сигнал для пішоходів.Внаслідок ДТП постраждалий отримав численні тяжкі травми.Водій маршрутки своєї вини не визнав та розповів деталі ДТП. З його слів, один із пішоходів йшов спереду, інший – позаду. В цей час він повернув кермо ліворуч і пригальмував, щоб їх пропустити. Той, що йшов позаду, наздогнав першого, і в цей момент вони зупинились та подивилися на автобус. Він же рухався середньою смугою, натомість пішоходи перебували на крайній правій. Помітивши за 20 метрів, що пішоходи його пропускають, водій перестав гальмувати та почав набирати швидкість. Коли маршрутка була вже за декілька метрів до пішохідного переходу, один із чоловіків різко почав бігти, натомість швидкість автобуса в цей момент складала близько 50 км/год.Зі слів водія, побачивши це, він відразу почав екстренно гальмувати, однак уникнути зіткнення не встиг та здійснив наїзд на людину. Та додав, що відразу ж зателефонував та викликав швидку медичну допомогу, поліцію, а також повідомив власника транспортного засобу. На думку водія, небезпека виникла з моменту зміни темпу руху пішоходів і, якби чоловік не кинувся бігти, то ДТП не сталося б, оскільки він встиг би їх об'їхати.Незважаючи на невизнання вини водієм маршрутки, вона була доведена всіма зібраними доказами.Мати потерпілого розповіла суду, що обставин ДТП не знає, однак бачила відео. З її слів, на даний час її син потребує щоденного догляду, оскільки перебуває без свідомості у лежачому стані, визнаний інвалідом І групи та над ним встановлено опіку.Взявши до уваги всі обставини справи, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Окрім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого, зокрема, про стягнення з ПАТ "Луцьке автотранспортне підприємство 10701" 377 тисяч гривень.

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