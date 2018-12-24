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«Фінансового результату поки що я не бачу», – депутат про КП «Луцькі ринки». ВІДЕО

«Фінансового результату поки що я не бачу», – депутат про КП «Луцькі ринки». ВІДЕО
Створення комунального підприємства "Луцькі ринки" повинно було об'єднати місцеві ринки та прибрати облспоживспілку - посередника між підприємцями та громадою.

Йдеться в сюжеті Сфера ТВ.

Як розповів в.о. директора КП "Луцькі ринки" Михайло Ломага боротьба з облспоживспілкою ведеться й досі, а місто через цього посередника, мовляв, втрачає 18 мільйонів гривень прибутку, адже половина ринку працює "в тіні".

"На сьогодні те, що облспоживспілка звітує перед міською радою, то це все фікція, тому що зараз половина Центрального ринку працює "в тіні". Немає практично ніяких договорів. Просто ходять працівники облспоживспілки і щодня, щомісяця збирають готівку. Але це нікого не цікавить", - наголосив Михайло Ломага.

З цією проблемою неодноразово зверталися у відповідні контролюючі структури, де обіцяли реагування. Проте вже півроку жодного результату немає.

Центральний ринок зараз має близько 1 700 торгових точок, Завокзальний - 2 800. З наявних проблем це саме розміщення Центрального ринку, яке не всім до вподоби, адже ринок розташований біля архітектурної пам'ятки - Замку Любарта.

І хоч за словами Михайла Ломаги підприємство себе виправдало і працює доволі успішно, окремі депутати Луцькради висловлюють претензії.

"Фінансового результату поки що я не бачу. Дійсно ще треба почекати, тому що операційні платежі, витрати і затрати по договорам не всі включені", - підкреслив Тарас Шляхтич.

Зокрема, ліву частину ринку по вулиці Замковій Тарас Шляхтич пропонує очистити та зробити доступ до замку. Центральний ринок існувати в такому форматі, мовляв, не може.

Щоправда, де і в який спосіб забезпечити прибуток сотень родин луцьких підприємців із цих торгових місць - невідомо.


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Теги: Луцькі ринки, ринок, підприємство, облспоживспілка, міська рада, депутат, Михайло Ломага, Тарас Шляхтич
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Коментарі 1
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ЯКОГО ТАМ РОБИТЬ МАРУНЯК НА ЗАДЬНЬОМУ ПЛАНІ! ВЕЛИКИЙ СПЕЦІАЛІСТ ПО РОЗКРАДАННЮ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПІДПРИЕМСТВ ТАКИХ ЯК "луцькмістбуд" а Зараз шариться в покровського!ще один свинарчук!))
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