Волинські патрульні врятували жінку з проламаною головою. ФОТО. ВІДЕО





Жінка нерозбірливо сказала, що її побили і кинула слухавку, - повідомляє прес-служба



Патрульним швидко передали це завдання, і за кілька хвилин ті були на місці.



Картина, яку застали, виявилась невтішною: у жінки була відкрита рана голови, з якої йшла масивна кровотеча. До того ж вона час від часу втрачала свідомість. Патрульні негайно викликали медиків, а там часом наклали потерпілій для зупинення крові тугу пов’язку та перевернули на бік і так притримували до прибуття швидкої допомоги.



«Уся необхідна домедична допомога була надана в повному обсязі. Поки за 10 хвилин прибули медики, життя 31-річної жінки було врятоване. Її шпиталізували до міської лікарні Ковеля», - розповів командир взводу Сергій Левщук.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 18 години, з вулиці Володимирської, у Ковелі, патрульні отримали повідомлення про тілесні ушкодження.Жінка нерозбірливо сказала, що її побили і кинула слухавку, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині Патрульним швидко передали це завдання, і за кілька хвилин ті були на місці.Картина, яку застали, виявилась невтішною: у жінки була відкрита рана голови, з якої йшла масивна кровотеча. До того ж вона час від часу втрачала свідомість. Патрульні негайно викликали медиків, а там часом наклали потерпілій для зупинення крові тугу пов’язку та перевернули на бік і так притримували до прибуття швидкої допомоги.«Уся необхідна домедична допомога була надана в повному обсязі. Поки за 10 хвилин прибули медики, життя 31-річної жінки було врятоване. Її шпиталізували до міської лікарні Ковеля», - розповів командир взводу

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