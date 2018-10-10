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Волинські патрульні врятували жінку з проламаною головою. ФОТО. ВІДЕО

Волинські патрульні врятували жінку з проламаною головою. ФОТО. ВІДЕО
Близько 18 години, з вулиці Володимирської, у Ковелі, патрульні отримали повідомлення про тілесні ушкодження.

Жінка нерозбірливо сказала, що її побили і кинула слухавку, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Патрульним швидко передали це завдання, і за кілька хвилин ті були на місці.

Картина, яку застали, виявилась невтішною: у жінки була відкрита рана голови, з якої йшла масивна кровотеча. До того ж вона час від часу втрачала свідомість. Патрульні негайно викликали медиків, а там часом наклали потерпілій для зупинення крові тугу пов’язку та перевернули на бік і так притримували до прибуття швидкої допомоги.

«Уся необхідна домедична допомога була надана в повному обсязі. Поки за 10 хвилин прибули медики, життя 31-річної жінки було врятоване. Її шпиталізували до міської лікарні Ковеля», - розповів командир взводу Сергій Левщук.

Волинські патрульні врятували жінку з проламаною головою. ФОТО. ВІДЕО

Волинські патрульні врятували жінку з проламаною головою. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: поліція, голова, травма, порятунок
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