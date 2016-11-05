Кожен третій українець довіряє поліції – дослідження
Сьогодні, 01:34
Національна поліція України є одним із лідерів серед державних інституцій по рівню довіри населення – результати соціологічних опитувань.
Зокрема, кожен третій громадянин довіряє поліції. Про це йдеться на сторінці МВС України в facebook.
Такі результати соціологічного опитування громадської думки щодо діяльності Національної поліції сьогодні представило керівництво Харківського інституту соціальних досліджень.
Опитування проведено протягом листопада-грудня 2018 року, участь взяли 19,5 тисяч респондентів.
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Зокрема, кожен третій громадянин довіряє поліції. Про це йдеться на сторінці МВС України в facebook.
Такі результати соціологічного опитування громадської думки щодо діяльності Національної поліції сьогодні представило керівництво Харківського інституту соціальних досліджень.
Опитування проведено протягом листопада-грудня 2018 року, участь взяли 19,5 тисяч респондентів.
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