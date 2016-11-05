Кожен третій українець довіряє поліції – дослідження





Зокрема, кожен третій громадянин довіряє поліції. Про це йдеться на сторінці МВС України в



Такі результати соціологічного опитування громадської думки щодо діяльності Національної поліції сьогодні представило керівництво Харківського інституту соціальних досліджень.



Опитування проведено протягом листопада-грудня 2018 року, участь взяли 19,5 тисяч респондентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна поліція України є одним із лідерів серед державних інституцій по рівню довіри населення – результати соціологічних опитувань.Зокрема, кожен третій громадянин довіряє поліції. Про це йдеться на сторінці МВС України в facebook Такі результати соціологічного опитування громадської думки щодо діяльності Національної поліції сьогодні представило керівництво Харківського інституту соціальних досліджень.Опитування проведено протягом листопада-грудня 2018 року, участь взяли 19,5 тисяч респондентів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію