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13 березня на Волині: гортаючи календар

13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинський педагог, краєзнавець, етнолог Олександра Кондратович (на фото), письменник, Член Національної спілки письменників України Микола Панасюк.

Також 13 березня день народження у колишнього директора обласного навчально-курсового комбінату Віктора Ромасєва, директора Ковельської централізованої бібліотечної системи, заслуженого працівника культури України Галини Божик.

Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.

Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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