Жінка, котра постраждала в аварії, в якій загинув Юрій Яцюк, потребує допомоги

Юрієм Яцюком потрапила під колеса автомобіля. Галина Стрільчук перебуває у важкому стані.



Про це у Наталія Рубльова.



Нагадаємо, 8 березня, після 19-ої години у селі Струмівка під колесами автомобіля Volkswagen Passat



Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти їй.



"Шановні ФБ друзі, всі ми, хто Луцький співчуваємо, що трагічно обірвалося життя волинського журналіста Юрія Яцюка. Мої щирі співчуття його родині. Але не забуваємо про живих, поки ще живих, у трагедії з п. Юрієм постраждала молода мама, проста вчителька і хороша людина. Вона в тяжкому стані, потребує здачі крові (для Галини Стрільчук) та грошової допомоги (4149 4391 0765 4588 Алла Береза, на допомогу Стрільчук Г.). Хто має можливість, долучіться", - йдеться в дописі.

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