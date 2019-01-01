Українські десантники відтепер житимуть в гуртожитках, збудованих за стандартами НАТО

Петро Порошенко відвідав місце дислокації 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. У військовому містечку в Житомирі Глава держави ознайомився з виконанням заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів бригади у 2018 році.



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Зокрема, було проведено заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 14 військових об’єктах, в тому числі: будівництво чотирьох гуртожитків поліпшеного планування; капітальний ремонт їдальні та котельні; улаштування благоустрою військового містечка, відновлення інженерних мереж (тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, будівництво трансформаторної підстанції). Станом на сьогодні будівельні роботи на об’єктах завершено, чотири гуртожитки поліпшеного планування готові до заселення.



Петро Порошенко оглянув приміщення одного з чотирьох нових гуртожитків та поспілкувався із військовослужбовцями, які будуть в них жити. Також Президент відвідав їдальню та скуштував обід разом з військовими.





Під час спілкування з десантниками Президент зазначив, що сьогодні важливий для бригади день, адже реалізовується програма Глави держави із забезпечення контрактників житлом і вводяться в експлуатацію перші гуртожитки саме для десантно-штурмових військ. Він нагадав, що програма реалізовується, в тому числі на кошти, які були вкрадені попередньою владою, а нинішнім керівництвом ГПУ конфісковані до бюджету.



«В якості першого пріоритету я сказав, що ми будемо будувати завод по виробництву боєприпасів, будувати найсучасніші зразки озброєння, в тому числі і для десантно-штурмових військ. І запустимо програму побудови для 23 тисяч контрактників 184 гуртожитків. І сьогодні перша черга вводиться в експлуатацію. Сподіваюся, що більшість із вас будуть мати можливість оселитися у комфортабельні кімнати», - сказав Петро Порошенко.





«Я бажаю, щоб тут панувало щастя, гордість за Україну. Великий патріотизм – те, чим завжди відрізнялися і відрізняються воїни десантно-штурмових військ», - додав він.



Глава держави також висловив переконання, що необхідно підвищити рівень забезпечення житлом, в тому числі у Житомирі воїнів-десантників.



Петро Порошенко подякував військовим за службу і побажав мирного неба. Водночас він підкреслив, що мир має базуватись на національних інтересах держави. «Українські воїни, український Президент та український народ ніколи ні перед ким на коліна не ставали і не стануть. І наша армія дає мені тверде переконання, що перемога врешті-решт буде за нами, дякуючи таким воїнам, як ви», - сказав Президент.



Петро Порошенко разом із військовими за традицією, перш, ніж зайти до гуртожитку, запустили до приміщення кота. Президент та військовослужбовці оглянули приміщення нового гуртожитку та ознайомилися з умовами проживання. Глава держави поцікавився в яких умовах контрактники проживали до цього і чи задоволені вони новою оселею.





Президент відзначив, що і реалізація програми із будівництва житла, і реформа у системі харчування військових, і багато інших змін у Збройних Силах стали можливими завдяки зусиллям Міністра оборони, керівництва Генерального штабу та команди волонтерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках робочої поїздки до Житомирської області Президентвідвідав місце дислокації 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. У військовому містечку в Житомирі Глава держави ознайомився з виконанням заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів бригади у 2018 році.Про це йдеться на сайті Адміністрації Президента Зокрема, було проведено заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 14 військових об’єктах, в тому числі: будівництво чотирьох гуртожитків поліпшеного планування; капітальний ремонт їдальні та котельні; улаштування благоустрою військового містечка, відновлення інженерних мереж (тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, будівництво трансформаторної підстанції). Станом на сьогодні будівельні роботи на об’єктах завершено, чотири гуртожитки поліпшеного планування готові до заселення.Петро Порошенко оглянув приміщення одного з чотирьох нових гуртожитків та поспілкувався із військовослужбовцями, які будуть в них жити. Також Президент відвідав їдальню та скуштував обід разом з військовими.Під час спілкування з десантниками Президент зазначив, що сьогодні важливий для бригади день, адже реалізовується програма Глави держави із забезпечення контрактників житлом і вводяться в експлуатацію перші гуртожитки саме для десантно-штурмових військ. Він нагадав, що програма реалізовується, в тому числі на кошти, які були вкрадені попередньою владою, а нинішнім керівництвом ГПУ конфісковані до бюджету.«В якості першого пріоритету я сказав, що ми будемо будувати завод по виробництву боєприпасів, будувати найсучасніші зразки озброєння, в тому числі і для десантно-штурмових військ. І запустимо програму побудови для 23 тисяч контрактників 184 гуртожитків. І сьогодні перша черга вводиться в експлуатацію. Сподіваюся, що більшість із вас будуть мати можливість оселитися у комфортабельні кімнати», - сказав Петро Порошенко.«Я бажаю, щоб тут панувало щастя, гордість за Україну. Великий патріотизм – те, чим завжди відрізнялися і відрізняються воїни десантно-штурмових військ», - додав він.Глава держави також висловив переконання, що необхідно підвищити рівень забезпечення житлом, в тому числі у Житомирі воїнів-десантників.Петро Порошенко подякував військовим за службу і побажав мирного неба. Водночас він підкреслив, що мир має базуватись на національних інтересах держави. «Українські воїни, український Президент та український народ ніколи ні перед ким на коліна не ставали і не стануть. І наша армія дає мені тверде переконання, що перемога врешті-решт буде за нами, дякуючи таким воїнам, як ви», - сказав Президент.Петро Порошенко разом із військовими за традицією, перш, ніж зайти до гуртожитку, запустили до приміщення кота. Президент та військовослужбовці оглянули приміщення нового гуртожитку та ознайомилися з умовами проживання. Глава держави поцікавився в яких умовах контрактники проживали до цього і чи задоволені вони новою оселею.Президент відзначив, що і реалізація програми із будівництва житла, і реформа у системі харчування військових, і багато інших змін у Збройних Силах стали можливими завдяки зусиллям Міністра оборони, керівництва Генерального штабу та команди волонтерів.

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