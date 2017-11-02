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Волиняни отримуватимуть монетизовані субсидії на соціальні картки. ВІДЕО

Волиняни отримуватимуть монетизовані субсидії на соціальні картки. ВІДЕО
Пенсіонери одержуватимуть субсидії на пенсійні кратки. Решті необхідно оформити в Ощадбанку бесплатну соціальну картку.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Монетизація субсидій у Луцьку розпочалася з 1 березня - говорить про це в.о. директорки департаменту соцполітики міської ради Тетяна Корецька. Вона каже близько 23 тисяч лучан отримують субсидію.

"Готівкою субсидії отримають ті громадяни, які звернулись в жовтні, листопаді, грудні. Тобто пенсіонери отримають кошти через пенсійний фонд, а працездатні громадяни - через Ощадбанк", - пояснила Тетяна Корецька.

Якщо субсидію оформили в 2019 році, то гроші надходитимуть на єдиний електронний рахунок, а звідти перераховуватимуться на оплату комунальних послуг, - каже керуючий банківським відділенням Ігор Куліш. З його слів зекономлені гроші можна буде отримати в Ощадбанку після опалювального сезону.


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Теги: субсидія, соціальна картка, монетизація, банк
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Коментарі 1
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Жир для Ощадбанку! Самий не захищений банк і привід видурювати гроші у пенсіонерів! :)))
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