Волиняни отримуватимуть монетизовані субсидії на соціальні картки. ВІДЕО





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Монетизація субсидій у Луцьку розпочалася з 1 березня - говорить про це в.о. директорки департаменту соцполітики міської ради Тетяна Корецька. Вона каже близько 23 тисяч лучан отримують субсидію.



"Готівкою субсидії отримають ті громадяни, які звернулись в жовтні, листопаді, грудні. Тобто пенсіонери отримають кошти через пенсійний фонд, а працездатні громадяни - через Ощадбанк", - пояснила Тетяна Корецька.



Якщо субсидію оформили в 2019 році, то гроші надходитимуть на єдиний електронний рахунок, а звідти перераховуватимуться на оплату комунальних послуг, - каже керуючий банківським відділенням Ігор Куліш. З його слів зекономлені гроші можна буде отримати в Ощадбанку після опалювального сезону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пенсіонери одержуватимуть субсидії на пенсійні кратки. Решті необхідно оформити в Ощадбанку бесплатну соціальну картку.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Монетизація субсидій у Луцьку розпочалася з 1 березня - говорить про це в.о. директорки департаменту соцполітики міської ради. Вона каже близько 23 тисяч лучан отримують субсидію."Готівкою субсидії отримають ті громадяни, які звернулись в жовтні, листопаді, грудні. Тобто пенсіонери отримають кошти через пенсійний фонд, а працездатні громадяни - через Ощадбанк", - пояснила Тетяна Корецька.Якщо субсидію оформили в 2019 році, то гроші надходитимуть на єдиний електронний рахунок, а звідти перераховуватимуться на оплату комунальних послуг, - каже керуючий банківським відділенням. З його слів зекономлені гроші можна буде отримати в Ощадбанку після опалювального сезону.

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